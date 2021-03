L'ALLARME

TREVISO Oltre 550 contagi da coronavirus tra gli studenti solo nel mese di febbraio. Esattamente 551, per la precisione. Un numero che rappresenta il 15,4% dei casi totali. Oltre tre punti in più rispetto alla media dell'ultimo anno. E il trend è in costante crescita. La conferma arriva anche dalle classi messe in quarantena o in isolamento. Ad oggi sono 109. Un record. Nel dettaglio, 41 nel distretto di Treviso, 38 in quello di Asolo e 30 in quello di Pieve di Soligo. La fascia più colpita è quella delle scuole superiori, tra i 15 e i 19 anni. Solamente in questo segmento nel mese di febbraio sono emersi 247 contagi (6,9 per cento). Seguono le medie, con 129 contagi tra gli 11 e i 14 anni (3,6 per cento), le elementari con 125 contagi (3,5 per cento) e gli asili con 50 contagi tra i 3 e i 5 anni (1,4 per cento). «L'apertura delle scuole ha portato a un considerevole aumento della trasmissione del coronavirus. È un dato ormai acquisito e certificato fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca si stanno creando sempre più spesso dei piccoli cluster. In questa situazione è fondamentale continuare a isolare prontamente le persone positive e testare tutti i loro contatti per cercare di contenere la diffusione dell'epidemia».

LA FASCIA PIU' ESPOSTA

Non solo. Anche i giovani tra i 20 e i 29 anni sono tra i più esposti in assoluto. Pari quasi agli ottantenni. «È la fascia di chi si ritrova per lo Spritz evidenzia il direttore generale a volte facendo degli assembramenti o magari stando senza mascherina. È indispensabile la massima attenzione da parte di tutti: la pandemia non è alle spalle». Rimanendo in ambito scolastico, le superiori e tutto ciò che gira loro attorno, a cominciare dai trasporti, rappresentano il nodo più complesso fin dall'inizio dell'epidemia. Giusto una settimana fa nell'incontro proprio sulle superiori andato in scena tra la Prefettura, l'ufficio scolastico, i presidi e Mom si è deciso di continuare con la quota del 50% degli studenti in presenza (20mila ragazzi), a rotazione, senza salire fino al 75%, che per la Marca vorrebbe dire tornare a muovere 30mila studenti al giorno. Una scelta che l'Usl della Marca reputa saggia. «Aumentare ancora di più le presenze in questo momento sarebbe stato poco opportuno, visti i contagi che stanno emergendo», è la posizione dell'azienda sanitaria. Anzi, alla luce del quadro epidemiologico non è escluso che a livello generale si decida di chiudere nuovamente le superiori, tornando ad applicare la didattica a distanza totale. Per il momento si va avanti così. Si valuterà ogni scelta in base a eventuali nuovi aumenti delle positività tra i ragazzi rispetto alla media dell'ultimo anno.

PICCO ALLE SUPERIORI

Dall'inizio dell'epidemia a oggi, per la precisione, sono stati contagiati 7.903 ragazzi con meno di 19 anni. Pari al 12,2% del totale. «La fascia più colpita è sempre quella delle superiori nota il direttore generale dell'Usl per questo c'è apprensione rispetto alle riaperture delle scuole, che si portano inevitabilmente dietro degli assembramenti e quindi un aumento dei contagi». Dal febbraio del 2020 ad oggi, nel dettaglio, sono stati colpiti 2.964 studenti delle superiori (4,6 per cento), 2.199 alunni delle medie (3,4 per cento), 2.015 delle elementari (3,1 per cento) e 725 degli asili (1,1 per cento). Non basta. Perché la preoccupazione riguarda i più giovani anche oltre la scuola. Nel mese di febbraio una delle fasce d'età più colpite dal Covid è stata proprio quella tra i 20 e i 29 anni (440 casi, pari al 12,3% del totale), seconda solo alla fascia tra i 50 e i 59 anni (18,5%) e a quella fra i 40 e i 49 (15,5%). «Stiamo parlando della fascia d'età che si muove di più, che si ritrova per gli aperitivi con lo Spritz sottolinea Benazzi avevamo già puntato i riflettori su questa situazione. Adesso la cosa viene acclarata anche dai dati». Il riferimento è all'ultimo report messo a punto dal servizio Epidemiologia. Questo ha evidenziato un tasso medio di positivi dall'inizio dell'epidemia a oggi pari a 73 casi ogni mille abitanti nel trevigiano. Nello specifico, tra gli over 80 il tasso sale a 96 casi. Ma gli under 30 sono subito dietro addirittura con 87 casi ogni mille abitanti.

Mauro Favaro

