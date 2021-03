L'ALLARME

TREVISO Oltre 3mila tra insegnanti e addetti in servizio nelle scuole trevigiane hanno disdetto l'appuntamento per vaccinarsi contro il Covid in questo fine settimana con il siero AstraZeneca. Erano 9mila gli operatori del mondo della scuola che avrebbero dovuto ricevere l'iniezione tra oggi e domani nei quattro centri straordinari. Ma un terzo di loro si è tirato indietro. E l'azienda sanitaria è corsa ai ripari convocando d'urgenza lavoratori dei servizi essenziali, tra polizia locale, protezione civile e assistenti sociali, per riempire i buchi. È l'effetto della paura montata nella Marca dopo la decisione dell'Agenzia italiana del farmaco di vietare, in via precauzionale, l'utilizzo delle dosi del lotto ABV2856 di AstraZeneca in tutto il territorio nazionale in seguito ad alcuni gravi eventi avversi in concomitanza con la somministrazione del vaccino. Le segnalazioni hanno riguardato problemi circolatori riconducibili a trombosi. «Tra oggi e domani erano convocate 9mila persone da vaccinare con AstraZeneca. Tra questi, ci sono state 6mila prenotazioni e 3mila disdette conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca abbiamo comunque già riempito le liste chiamando altri lavoratori dei servizi essenziali». Si va avanti, insomma. Certo è che il rifiuto degli insegnanti e del personale scolastico sembra scavare un solco rispetto alla grande risposta iniziale.

300 INIEZIONI

Nello specifico, l'azienda sanitaria ha utilizzato 300 dosi del lotto di AstraZeneca bloccato dall'Aifa esclusivamente nella giornata del 20 febbraio per vaccinare parte dei 582 operatori del mondo della scuola, tra professori e collaboratori, nel centro culturale di Riese Pio X. «E non sono stati riscontrati eventi avversi, al di fuori di quelli comunemente previsti», specificano. Dopo tutte le verifiche del caso, l'Usl ha deciso di non ricontattare le 300 persone vaccinate con le dosi del lotto finito sotto indagine. «Non è necessario perché sono già passati 21 giorni e non è stato segnalato alcun problema spiega Benazzi anzi, fino a questo momento non abbiamo registrato nessuna reazione grave tra tutte le persone vaccinate. La campagna va avanti con gli altri lotti di AstraZeneca. Il vaccino non è stato cancellato». Nella Marca sono già state usate 9.814 dosi di AstraZeneca. Solamente 300 facevano parte del lotto bloccato. Mentre 7.866 e 1.648 provenivano da altri lotti. «L'Ema, l'Agenzia europea per il farmaco, non ha sospeso l'utilizzo del vaccino AstraZeneca. E l'Aifa ha sospeso il solo lotto ABV2856 sottolineano dal dipartimento di Prevenzione dell'Usl le vaccinazioni previste con vaccino AstraZeneca in cui sono utilizzati lotti differenti da quello ABV2856 proseguono quindi come previsto». «La stessa Aifa aggiungono dice che al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e gli eventi avversi gravi che sono stati riscontrati».

LA CAMPAGNA

A livello generale, fino ad oggi l'Usl ha vaccinato oltre 56mila trevigiani contro il Covid. Cioè il 7,5% della popolazione che può essere immunizzata. Tolti i minorenni, il totale è pari a 752.133 persone. L'obiettivo ora è somministrare la prima dose a tutti e 60mila i trevigiani con più di 80 anni entro la fine di marzo. Di pari passo si va avanti con le persone fragili per patologia e con i lavoratori dei servizi essenziali. Oggi toccherà ai pazienti oncoematologici, che verranno sottoposti all'iniezione direttamente in ospedale. E domani si terrà un Vax-day speciale di domenica con l'avvio delle vaccinazioni per i 1.200 farmacisti del trevigiano. Proprio domani verrà inoltre annunciata l'estensione della campagna vaccinale. Verrà aumentato il numero di centri per le iniezioni. Di certo verranno aperte altre due sedi: il centro anziani di via Castello d'Amore di Treviso (dietro allo stadio Tenni) e l'ex ospedale Guicciardini. Ma si guarda anche all'ippodromo e alla Camera di Commercio. Con la speranza che le dosi continuino ad arrivare senza sosta, l'Usl è pronta a vaccinare più di 5mila persone al giorno. Ad aprile si partirà con chi ha meno di 80 anni, andando a ritroso. «L'obiettivo tira le fila Benazzi è somministrare la prima dose del vaccino a tutti i trevigiani entro luglio».

Mauro Favaro

