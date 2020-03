L'ALLARME

TREVISO Messi in quarantena perchè positivi al Coronavirus o perchè venuti a contatto con persone contagiate, hanno cominciato ad accusare i sintomi influenzali e sono state subito ricoverate in ospedale. Tra loro soprattutto pazienti dimessi dalla Geriatria, il focolaio più consistente nella Marca, che usciti dall'ospedale pochi giorni fa ora sono tornati al Ca' Foncello, anche perchè già gravati da pregresse malattie. Solo che nel frattempo sono venuti a contatto con familiari e conoscenti, che ora accusano gli stessi sintomi. Una situazione che rischia complicarsi se i numeri del contagio dovessero crescere esponenzialmente nei prossimi giorni.

ISOLAMENTO DIFFICILE

Uno dei problemi riguarda l'isolamento domiciliare, che di fatto allarga il fronte del contagio. Ieri a Quinto di Treviso è dovuto intervenire il Suem 118 a casa di un uomo, messo in isolamento perchè venuto a contatto con un paziente della Geriatria risultato positivo al Covid19. Accusava tosse e febbre alta, stessi sintomi che presentava la moglie, accompagnata a sua volta in ospedale. A dare l'allarme è stata la figlia. «Ce li ho in casa da giorni» ha spiegato, chiedendo di essere a sua volta sottoposta al tampone. Sempre ieri è stato ricoverato in ospedale un uomo di Caerano San Marco che, per lavoro, ha frequentato assiduamente la città di Lodi, epicentro del contagio in Lombardia. Era pure lui in isolamento, ma ora ha anche i sintomi influenzali del Covid19. Poi c'è chi si è persino sottratto alla quarantena, uscendo di casa, per poi accusare febbre alta e chiedere l'intervento dei sanitari. «Molti dei pazienti dimessi dalla Geriatria stanno tornando in ospedale, ma assieme a loro ora ci sono anche i familiari con i quali convivono, rimasti esposti al contagio» raccontano alcuni operatori, che da settimane lavorano con mascherine e tute anti contaminazione. Altro esempio è il caso della paziente di Geriatria ricoverata per 10 giorni in Otorino. Pochi giorni fa, salita la febbre, è risultata positiva al Covid19. Solo che nel frattempo anche una compagna di stanza era stata contagiata.

IL BILANCIO

In Geriatria il paziente zero, al momento, rimane la 76enne di Paese deceduta il 25 febbraio. Da quel momento i contagi nella Marca non si sono più fermati. Oggi sono 124 le persone risultate positive al nuovo coronavirus. Cioè 14 in più in un solo giorno. Aumentano anche i ricoveri. Nelle ultime 24 ore ce ne sono stati altri 12 (otto al Ca' Foncello). Il totale sale così a 61. Nel dettaglio, 57 a Treviso (quattro in Terapia intensiva, uno dei quali proveniente dall'ospedale di Mestre), due a Conegliano (entrambi in Terapia intensiva), uno a Vittorio Veneto e uno a Castelfranco. Nelle Terapie intensive di Treviso e Conegliano, inoltre, ci sono altri due pazienti con sintomatologia sospetta, in attesa dell'esito del tampone. E purtroppo c'è anche una persona non anziana, che non aveva particolari problemi di salute: si tratta di un 49enne ricoverato nella Rianimazione del Ca' Foncello che è stato duramente colpito dal nuovo coronavirus (non collegato al focolaio della Geriatria) senza avere particolari patologie pregresse, a differenza degli altri casi emersi fino a questo momento. Ieri, intanto, non sono stati registrati decessi: restano otto le persone risultate positive al nuovo coronavirus mancate nella provincia di Treviso dal 25 febbraio ad oggi.

Alberto Beltrame

Mauro Favaro

