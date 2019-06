CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMETREVISO (m. f.) Ci sono 70mila trevigiani che rinunciano a curarsi perché non hanno i soldi per poterlo fare o perché non conoscono i servizi che vengono messi a disposizione. Il numero, enorme, è emerso ieri nel corso del convegno nell'auditorium della Cgil in occasione della giornata per la prevenzione e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, promossa dal sindacato assieme alla Fondazione Sanità e al fondo Sani in Veneto. L'iniziativa è stata un successo: oltre cento lavoratori hanno risposto all'appello presentandosi in...