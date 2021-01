L'ALLARME

TREVISO Lo stop al servizio d'asporto sarebbe l'ennesima mazzata. Un colpo letale alle attività che con il take away stanno tentando di rimanere a galla e che, senza, rischiano di colare a picco. «Diciamo no ad ulteriori limitazioni che rischiano di compromettere l'attività di circa 1200 imprese nella nostra provincia» lancia l'allarme Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana che definisce senza mezzi termini lo stop del servizio d'asporto alle 18 una mazzata per un settore che include include pasticcerie, gelaterie, cioccolaterie, pizzerie al taglio, gastronomie, rosticcerie, bar, ristoranti, «che già sta pagando a caro prezzo - sottolinea l'associazione di categoria - le scelte del Governo».

RESPONSABILITA'

Sartor si appella al senso di responsabilità dei legislatori, dopo mesi in cui gli imprenditori hanno fatto di tutto per adeguarsi, con altrettanto senso di responsabilità, alle disposizioni dettate dal Governo per limitare la pandemia e dare il loro contributo ad arginare l'emergenza sanitaria. «Ulteriori restrizioni riprende però Sartor - sono pericolose ai fini della tenuta economica del sistema. Noi non siamo assolutamente contrari alle misure sanitarie. Chiediamo che le regole siano sostenibili e applicabili e soprattutto non penalizzanti, perché l'attività di asporto ben si concilia con il mantenimento del distanziamento e con tutti i provvedimenti volti a contenere la diffusione del virus».

LA STRETTA

Per Confartigianato, preoccupata di fronte alle anticipazioni sul Dpcm che entrerà in vigore da domani, la stretta che si sta profilando colpirà ancora le stesse attività economiche. «Chiediamo che si intervenga là dove ci sono gli affollamenti con un'intensificazione dei controlli e relative sanzioni ai comportamenti scorretti, ma non ci devono essere limitazioni aggiuntive continua il presidente Sartor nella somministrazione da asporto. Così facendo, oltretutto, verrebbero pesantemente discriminati i pubblici esercizi, in modo del tutto insensato, rispetto ad altre attività come le gastronomie dei supermercati che resterebbero invece aperte al pubblico. I nostri imprenditori hanno già un'attività ridotta pressoché al lumicino: impedire anche l'asporto dopo le 18 sarebbe un vero e proprio colpo di grazia, anche psicologico poiché non potrebbero neppure mantenere quel contatto diretto con la clientela, indispensabile per avere una prospettiva di continuità futura della propria attività».

I NUMERI

«Si tratterebbe di una scelta iniqua - conclude Sartor - che penalizzerebbe nella Marca 1.166 imprese (in regione oltre 4mila imprese artigiane) di cui 406 attività di ristorazione e cibi da asporto, 306 tra pasticcerie gelaterie e cioccolaterie. Si genererebbe una disparità di trattamento rispetto alle attività commerciali, in particolare con le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, dove spesso è presente anche il reparto di cibi pronti al consumo. Non ha senso».

