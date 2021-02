L'ALLARME

TREVISO «La zona gialla non funziona. Ormai è dimostrato. Serve una zona arancione permanente fino a quando l'emergenza coronavirus non sarà superata. Di contro, si potrebbe iniziare ad aprire le attività, compresi i bar e le cene al ristorante, per le persone che sono state vaccinate e per le loro famiglie. Sarebbe un segnale importante sia nell'ottica di una ripresa economica sia per quanto riguarda la necessità che i cittadini si vaccinino, quando progressivamente arriverà il loro turno». La posizione dei medici è evidenziata da Pasquale Santoriello, segretario Anaao-Assomed di Treviso, il sindacato dei camici bianchi per l'Usl della Marca. Secondo lo specialista non si può fare altrimenti davanti al lento ma costante aumento dei contagi da coronavirus. La diffusione delle varianti (per ora nel trevigiano è stata confermata la presenza di quella inglese) alimenta l'incubo di una terza ondata dell'epidemia. Sulle scuole non ci sono grossi dubbi. È il resto che preoccupa i medici.

I TIMORI

«Nelle scuole vengono rispettate tutte le misure di prevenzione contro la diffusione del virus. È opportuno mantenere la quota di presenza degli studenti al 50% per non perdere il contatto con la scuola, che è importante anche dal punto di vista psicologico sottolinea Santoriello sul resto, invece, si può fare di più. Questo, però, parallelamente a una progressiva apertura man mano che le persone vengono vaccinate contro il Covid. Al momento si parla ancora di una piccola parte. Ma il numero sta costantemente crescendo. E nelle prossime settimane dovrebbe finalmente esserci un'impennata delle immunizzazioni grazie all'atteso aumento delle dosi a disposizione». Viene sostanzialmente richiesto quello che potrebbe essere un ultimo sforzo, di queste proporzioni, almeno. È lo stesso ragionamento che porta alcuni sindacati del mondo della scuola a chiedere di valutare anche un'eventuale riduzione della quota del 50% delle presenze alle superiori. L'obiettivo è trovare un punto di equilibrio. «Si potrebbe scendere pure al 33% del totale dei ragazzi in presenza, a rotazione dice Salvatore Auci, segretario dello Snals è necessario che il Cts dia spiegazioni supportate da dati certi rispetto all'apertura delle scuole. Tenere aperte le scuole è fondamentale, ma in sicurezza. Bisogna verificare quale strategia attuare per riuscire a completare l'anno scolastico senza altre chiusure totali delle scuole».

L'ANDAMENTO

Intanto la corsa del coronavirus non si ferma. Solo tra giovedì pomeriggio e ieri mattina sono emersi 123 nuovi contagi nella Marca. E di conseguenza è aumentato anche il numero di trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione. Adesso sono 2.141. Più 55 in metà giornata. La buona notizia è che nello stesso lasso di tempo non sono stati registrati altri decessi. E gli ospedali non vedono un aumento dei ricoveri. Anzi, l'ospedale San Camillo di Treviso, che era stato individuato come Covid Hospital, adesso è tornato a essere completamente Covid-free. «Abbiamo potuto riaprire in piena sicurezza il reparto di Medicina con 30 posti letto a disposizione del territorio dell'Usl della Marca fa il punto suor Lancy Ezhupara, direttrice amministrativa del San Camillo in ogni caso, teniamo sempre un reparto con 36 posti pronto ad accogliere altri pazienti Covid positivi, se dovesse essere necessario». Anche l'attività specialistica è ripartita al San Camillo. A cominciare dalla Radiologia, che per dare una mano all'Usl a recuperare le prestazioni rinviate durante l'emergenza adesso lavora fino a mezzanotte. «Abbiamo ripreso l'attività ambulatoriale a pieno regime», conferma suor Lancy. Per quanto riguarda i vaccini, oltre il 95% del personale del San Camillo si è immunizzato. Nel conto di chi non ha fatto l'iniezione va messo anche chi non può per problemi di salute e chi aveva già contratto il Covid. Il risultato è che ad oggi tra il personale non c'è nessun caso di positività.

