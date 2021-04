Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMETREVISO L'epidemia sta rallentando. Ma la riapertura delle scuole si fa sentire in modo netto. In poco più di una settimana sono praticamente triplicate le classi sottoposte a quarantena o monitoraggio in seguito alla conferma di casi di coronavirus. E l'Usl della Marca ora apre alla possibilità che insegnanti e studenti si sottopongano al test rapido in modo autonomo. Il 6 aprile c'erano 23 classi in quarantena o monitoraggio....