L'ALLARME

TREVISO In qualche caso, la violenza si scatena contro le cose. Dalla chiesa storica alla sala d'attesa della stazione al treno. In altri, verso le persone. Raramente agiscono per rabbia, più spesso per noia. Senza premeditazione. D'impulso. E le telecamere sono, comunque, protagoniste. O perché li riprendono loro malgrado consentendo talvolta di individuarli, o perché sono loro stessi a filmarsi in azione. A caccia di like e di followers. Protagonisti in qualche caso ragazzini quindicenni se non più giovani, ma l'asticella si può alzare fino ai vent'anni. Alcuni sono stranieri, ma la nazionalità non è una discriminante; non mancano del resto i figli delle famiglie bene. Quelli che, secondo gli stessi genitori, spesso sono i classici bravi ragazzi.

L'ESCALATION

Il panorama della violenza giovanile è estremamente variegato e diversificato. Nel Montebellunese, i casi più recenti risalgono agli ultimi due mesi. Impossibile non pensare, ad esempio, a quei ragazzini delle scuole medie di Cornuda che hanno usato lo spray al peperoncino verso i compagni. O, ancora, alla vera e propria baby gang di Trevignano che danneggia i locali del Comune e ha allentato di proposito i bulloni delle bici mettendo a serio rischio l'incolumità degli anziani proprietari. Nessuno è emarginato o disadattato, sono piuttosto i figli che ognuno potrebbe avere. O, più precisamente, ha. Come quelli i cui genitori hanno pagato di tasca propria, alla Chiesa vecchia di Montebelluna, la ripulitura del luogo, dopo che le telecamere avevano pizzicato i colpevoli. Situazioni che continuano da anni, tanto che il prevosto della parrocchia del Duomo ha pensato nei mesi scorsi alla chiusura dei cancelli della Chiesa vecchia. Ma anche alla stazione di Montebelluna lo scorso anno e ancor prima era in azione una baby gang di giovanissimi.

RISSE E VANDALISMI

A Castelfranco, invece, l'onda di violenza comincia già in treno, dove i bulli si fanno riprendere in azione. E continua nella cabina del bancomat, scelta come alcova. Siamo nella piazzetta Rossa, dove all'interno dello sportello per i prelievi dell'istituto di credito, due giovani hanno avuto un rapporto sessuale davanti agli occhi increduli dei passanti. Sotto Natale episodi da brividi, con cestini di proposito rovesciati e un anziano strattonato. Ma non mancano neppure risse tra studenti, surfing tra i tetti degli autobus, sporcizia, tanto che c'è chi sceglie di ricorrere alla vigilanza privata. È il caso ad esempio del supermercato Alì che, di recente, ha assunto una guardia per una maggior sorveglianza del punto vendita.

VIDEO E SOCIAL

A Conegliano, invece, teatro degli episodi più gravi è il Biscione. Un video rap, che è stato girato lo scorso maggio tra il Biscione e via del Ruio ed ha guadagnato un numero incredibile di visualizzazioni, ad esempio, mostra un gruppo di ragazzi, quasi tutti di origini africane; alcuni mostrano il dito medio mentre uno brucia una banconota. Si vede poi un'utilitaria di colore chiaro correre in via del Ruio con alcuni giovani che si sporgono dai finestrini, posto di guida compreso. Quindi l'immagine choc: un ragazzo con gli occhiali estrae dal giubbotto una pistola (quasi certamente giocattolo) e la punta verso il cameraman. Recentissimo un altro episodio, con uno studente che ha colpito con un pugno al volto il controllore sul bus della Mom. Era stato trovato senza biglietto dopo un controllo sulla linea 120. E c'erano pure dei Trevigiani fra i giovani che, la scorsa estate, che si sono presentati in spiaggia a Jesolo come una vera e propria gang di circa 30 elementi e, dopo aver individuato in alcuni bagnini le loro vittime designate, si sono scagliati su di loro con una violenza inaudita, mandandone persino tre all'ospedale a causa delle ferite riportate.

Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA