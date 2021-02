L'ALLARME

TREVISO I casi di coronavirus tra gli studenti stanno aumentando in modo esponenziale. Lunedì c'erano 69 classi in quarantena. Adesso le sezioni con almeno un contagiato sono salite a 82 (56 in quarantena e 26 in monitoraggio). Alle superiori, in particolare, si è passati da 11 a 29 classi coinvolte. Anche a fronte di questi numeri, l'Usl sta lavorando per anticipare la vaccinazione degli insegnanti, partendo dai nidi per poi salire. Se domani arriveranno le dosi di AstraZeneca attese, si potrà cominciare a eseguire le iniezioni già entro la fine della settimana. «Purtroppo c'è un aumento esponenziale delle classi coinvolte in quarantene e monitoraggi fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana l'aumento dei contagi dopo la riapertura delle scuole era stato messo in conto. Speriamo che non peggiori ulteriormente. Altrimenti qualche riflessione forse bisognerà farla».

I TIMORI

Oggi le superiori accolgono in presenza il 50% degli studenti. Gli istituti puntano ad alzare al quota al 75% a partire dal 22 febbraio. Per la Marca vorrebbe dire tornare a muovere circa 30mila ragazzi al giorno. Il timore è che davanti a una nuova impennata della curva dei contagi si debba arrivare a chiudere nuovamente le scuole, ripristinando la didattica a distanza. Intanto l'Usl ha iniziato ad applicare il nuovo protocollo che davanti a un caso di positività prevede tamponi per tutti i compagni di classe. L'obiettivo è contrastare l'aumento dei contagi consentendo comunque ai bambini e ai ragazzi di elementari, medie e superiori di frequentare il più possibile. Fino all'inizio di questa settimana scattava la quarantena preventiva dell'intera classe anche a fronte di un solo caso di positività. Adesso, invece, si è tornati a fare tamponi a tutti. L'azienda sanitaria li garantisce nel giro di 72 ore (nel frattempo l'attività didattica viene sospesa). Se tutti i compagni di classe dello studente contagiato risultano negativi, si continua con le lezioni in presenza. Solo in caso di più contagi nella stessa sezione si passa all'isolamento collettivo. Con questo sistema ad oggi ci sono 24 classi in quarantena e 16 in monitoraggio nel distretto di Treviso; 24 in quarantena e 6 in monitoraggio nel distretto di Asolo; 8 in quarantena e 4 in monitoraggio nel distretto di Pieve di Soligo. Il monitoraggio scatta nel caso in cui i tamponi confermino un solo caso all'interno di una sezione.

STOP ATTIVITA' EXTRA SCUOLA

La modalità è stata ribattezzata Quarantena in classe. Pure se negativi, in buona sostanza, i compagni di classe di una persona contagiata possono uscire di casa esclusivamente per frequentare la scuola, azzerando ogni altra attività e portando al massimo tutte le misure di prevenzione contro il Covid. Il protocollo vale anche se a risultare positivo è un insegnante (a patto che abbia passato almeno 4 ore nella stessa classe nei due giorni precedenti). Dopo dieci giorni si torna a fare il tampone a tutti. La novità è che adesso le vaccinazioni anti-Covid per gli insegnanti sembrano più vicine. L'Usl ha iniziato a chiedere gli elenchi ai diversi istituti. Il bacino totale per quanto riguarda il trevigiano è di oltre 12mila persone: più di 9mila docenti e più di 3mila addetti tra il personale Ata. Già da domani potrebbero progressivamente arrivare nella Marca 18mila dosi del vaccino AstraZeneca. «Inizieremo a convocare gli insegnanti e il personale delle scuole, in accordo con l'ufficio scolastico, in base all'effettivo numero di dosi che avremo a disposizione conclude Benazzi se domani arriverà un numero sufficiente di dosi cercheremo di partire con le vaccinazioni già in settimana. Dopo la distribuzione dei vaccini AstraZeneca, apriremo la campagna partendo dagli insegnanti dei nidi e delle scuole materne per poi salire a tutti gli altri gradi di istruzione».

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA