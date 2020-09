L'ALLARME

TREVISO Giallo contagi nella casa di riposo di Santa Bona dell'Israa. Nell'ultimo screening per il coronavirus effettuato dalla task foce dell'Usl della Marca è emersa la positività di tre anziani del nucleo decadimento cognitivo. Per massima sicurezza, però, l'Israa ha sottoposto in proprio gli stessi tre anziani al test sierologico, il cosiddetto pungidito. E i risultati sono stati tutti negativi. Di seguito, l'ipab ha eseguito anche il classico tampone di controllo, appoggiandosi a un centro privato di Oderzo. I referti sono arrivati proprio ieri pomeriggio: due risultano negativi e uno indeterminato, che è già stato rifatto.

IL PROCEDIMENTO

«Ci siamo mossi in questo modo solo per precauzione spiega Giorgio Pavan, direttore dell'Israa ci sembrava strano che tre anziani avessero potuto contrarre il coronavirus, visto che non sono mai usciti dalla struttura e che tutti gli altri risultano negativi, operatori compresi». L'ipotesi è che nell'esecuzione dei tamponi possa aver inciso la mancanza di collaborazione da parte di persone colpite da decadimento cognitivo. Ma è solo un'ipotesi. «Non ci sono contrasti di nessun tipo chiarisce Pavan non smetteremo mai di ringraziare la task force dell'Usl della Marca per il grande lavoro che sta facendo in questo periodo». L'obiettivo è solo quello di capire. La procedura, comunque, non cambia. Per massima sicurezza, i tre anziani in questione sono stati isolati all'interno di un nucleo della casa di riposo di Santa Bona a sua volta isolato. Qui ora lavora esclusivamente personale dedicato. Si andrà avanti così fino a quando i nuovi tamponi di controllo che verranno eseguiti dall'Usl non daranno esito negativo. Il prossimo screening è previsto per domani.

L'EVOLUZIONE

Nel frattempo nella struttura di Santa Bona tutto continua normalmente. L'organizzazione degli altri undici nuclei non verrà modificata. Prima di questo curioso episodio, in poco più di sei mesi di epidemia da coronavirus, i centri servizi dell'Israa avevano registrato solamente due casi di positività: uno nella residenza Zalivani di Fiera e l'altro nel Menegazzi di San Giuseppe. A livello generale, oggi le case di riposo della Marca contano complessivamente 80 persone contagiate: 59 ospiti e 21 operatori. Il focolaio più grande è sempre quello esploso nel centro Villa Tomasi di Spresiano, dove si sono già contati tre decessi di anziani risultati positivi al Covid-19. Nella struttura di Spresiano il coronavirus è arrivato a colpire 58 persone: 43 anziani e 15 operatori. La Prealpina Srl, società che gestisce il centro, ha preso tutte le precauzioni del caso, in collaborazione con l'Usl, riservando due nuclei autonomi all'isolamento degli ospiti positivi. Mentre gli operatori contagiati sono in isolamento domiciliare.

M.Fav.

