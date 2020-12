L'ALLARME

TREVISO Focolaio alla casa di riposo Zalivani di Fiera. I test rapidi, eseguiti in due fasi diverse, hanno dato risposte tutt'altro che tranquillizzanti: 3 operatori contagiati e 17 ospiti. Così, la direzione ha deciso. Tutti i 136 anziani accolti allo Zalivani saranno sottoposti a tampone nel corso di questa mattinata. In contemporanea le visite dei familiari sono sospese fino a martedì. La decisione è stata comunicata a ogni singola famiglia, via sms, perchè i rapporti tra Israa e familiari sono sempre stati collaborativi.

Ma cosa è successo? Lo spiega il presidente Mauro Michielon che è stato nominato alla guida dell'ente in gennaio e a partire da febbraio si è trovato a gestire una bella patata bollente: il coronavirus. «Non abbiamo mai abbassato la guardia, dal 24 febbraio al 22 ottobre, quindi per otto mesi, le quattro strutture dell'Israa - Zalivani, Casa Albergo, Menegazzi e Residenza Città di Treviso - sono risultate Covid free. Poi, il virus è entrato prima in Casa Albergo e adesso allo Zalivani, nonostante avessimo adottato sempre tutte le misure sanitarie per evitare contagi. L'attenzione, se posso dirlo, è ancora più alta in questa seconda fase pandemica proprio per la diffusione capillare e massiccia del virus. Però, non è bastato».

Michielon pone l'accento sul fatto che il virus ha fasi di incubazione differenti, tanto è vero che il primo test rapido eseguito sugli anziani di un nucleo - circa 30 ospiti - aveva rivelato solo 7 positivi oltre ai tre operatori. «Abbiamo ripetuto i test agli stessi trenta anziani a distanza di due giorni e le positività sono aumentate, ai primi 7 se ne sono aggiunti altri 10, tutti asintomatici, quindi particolarmente difficili da individuare. Ora sono in isolamento, all'interno dello Zalivani. Questo, però, mi fa riflettere. Significa che l'incubazione ha tempistiche diverse da paziente a paziente. Dunque, stamattina allarghiamo il raggio di ricerca e sottoponiamo tutti gli ospiti al tampone» spiega Michielon. Che non si dice sicuro finchè non saranno vaccinati tutti gli ospiti e tutti gli operatori. Quanto tempo ci vorrà? Probabilmente mesi. Tanto che il presidente sottolina: «Fino a maggio saremo sotto pressione. Poi speriamo vada meglio». C'è un dato, a livello provinciale, che non alscia spazio ai dubbi: su 55 case di riposo in 43 è entrato il virus. «È un 80 per cento, ci spinge a non abbassare mai la guardia perchè basta un attiamo e il contagio dilaga» sottolinea il presidente.

Michielon ci tiene anche a ribadire che l'Israa non è contro le famiglie. Ogni operatore e tutti noi dello staff dirigenziale, abbiamo mamme e papà che vogliamo proteggere. Perciò le misure che abbiamo adottato, pur drastiche, che non consentono visite tra ospiti e familiari, sono le uniche che garantiscono la tutela degli anziani. Insomma, non siamo contro, ma dalla stessa parte di ospiti e famiglia e stiamo facendo tutto il possibile per preservare questa popolazione, più delicata e fragile, dall'assalto del virus». Per cercare di tenere tutto sotto controllo l'Israa tampona i propri operatori ogni 4 giorni e gli ospiti ogni 20 giorni. «Dobbiamo scoprire i positivi asintomatici il prima possibile per isolarli e ridurre i contagi - spiega - Nelle quattro strutture abbiamo 810 anziani e 750 lavoratori, dei quali 630 alle dirette dipendenza dell'Israa. Non possiamo permetterci una sola mossa sbagliata».

