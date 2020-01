L'ALLARME

TREVISO «Adesso basta: pensavo di chiudere fra un anno e invece abbasserò le serrande entro giugno, non si può lavorare con lo Stato che ti fa la guerra. Claudio, 59enne parrucchiere della Castellana, associato della Confartigianato, con un bagaglio di anni lavorati e contributi versati che gli rendono concreta la possibilità di andare in pensione, ha deciso di smettere di lavorare. A fargli rompere gli indugi e anticipare l'addio alla bottega che ha gestito per quasi 30 anni è stato lo scontrino elettronico entrato in vigore lo scorso 1 gennaio e che dopo sei mesi di sperimentazione diventerà prassi obbligatoria per tanti commercianti e artigiani. Claudio il barbiere non è l'unico a pensarla così: il nuovo strumento varato dal governo nell'ennesimo tentativo di trovare uno strumento che funzioni nella lotta all'evasione fiscale sta infatti convincendo tanti altri imprenditori a chiudere baracca e burattini.

IL PROBLEMA

«Si tratta soprattutto dei più anziani - spiega Vendemiano Sartor, presidente della Confartigianato provinciale di Treviso - esasperati per l'ennesima complicazione della burocrazia. Tanti ormai pensano che se non ci sono le condizioni meglio mollare che sobbarcarsi altri costi. Intanto così, una chiusura alla volta, si contribuisce a svuotare città e paesi». «Del resto - prosegue Sartor - ormai nel nostro Paese si respira un'aria di guerra all'impresa sull'assunto che chi lavora in proprio non sia un produttore di ricchezza ma il soldato di un esercito di evasori fiscali. Le imprese chiudono a causa del nuovo scontrino elettronico? Anche, perché comunque la si voglia mettere è una misura che prevede un aggravio di costi per le aziende che devono acquistare la strumentazione, ad esempio il nuovo registratore di cassa che vale tra i 500 e i 1.000 euro a cui bisogna aggiungere l'assistenza annuale». E per fare cosa? Si chiede Sartor. E risponde: «Una grande fetta di quelli che sono soggetti a questo nuovo adempimento lavorano ai minimi e con regimi di tassazione forfettari, per di più esenti dai campi Iva come previsto dalle regole europee. Non è da noi che lo Stato troverà i soldi della grande evasione, così invece si crea solo un clima di sfiducia che fa passare la voglia di mettersi in proprio».

L'AFFARE

Quello che sarà di sicuro un affare per chi vende la tecnologia necessaria per soddisfare i requisiti necessari alla trasmissione dei dati in via telematica - solo in provincia di Treviso si prevede una spesa per le aziende tra i 30 e i 50 milioni di euro - è invece l'ultima goccia che fa traboccare il vaso per le imprese, specie quelle piccole del commercio. «Lo scontrino fiscale è una misura utile solo a creare consenso nell'opinione pubblica sul tema dell'evasione fiscale - rimarca Federico Capraro, presidente della Confcommercio della provincia di Treviso - le grandi cifre le si deve andare a recuperare cominciando a battere cassa dai colossi del web che fanno i miliardi in Italia ma pagano le tasse, e poche, altrove. In questa logica il provvedimento finisce solo per rendere ancora più evidente la sensazione di essere immersi in un sistema che non aiuta le aziende a crescere e svilupparsi ma in cui si sta affermando una cultura politica nemica del concetto stesso di impresa». Per Capraro il solo scontrino fiscale non è la causa di premature cessazioni ma di sicuro qualcuno tra i commercianti, di fronte all'ennesima complicazione burocratica, arriva a pensare che non ne vale più la pena. In questo modo si finisce persino per caratterizzare in maniera negativa tutto quel mondo di nuovi servizi online che hanno a che fare con la promozione del proprio business ma anche con una migliore relazione fra il cittadino e la pubblica amministrazione».

IL MAL DI PANCIA

«Il mal di pancia non si guarisce più solo con una aspirina - rincara la dose Vendemiano Sartor dal fronte degli artigiani - ormai abbiamo toccato il fondo. È impensabile che un imprenditore passi più tempo a occuparsi delle incombenze burocratiche che a far crescere la sua azienda, sommerso da mille scartoffie e adesso alle prese anche con lo scontrino elettronico che complica la vita alle persone e non sposterà di una virgola la questione di come far emergere il sommerso». Claudio il barbiere nel frattempo ha fatto due conti: potrebbe spendere più di mille euro da qui a giugno per attrezzarsi allo scontrino elettronico oppure fare domanda per la pensione. Decidere quale strada prendere è stata questione di un attimo.

Denis Barea

