Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEQUINTO DI TREVISO «Ho fatto una stupidaggine, spero che il ragazzo stia bene». Non si dà pace il 20enne trevigiano che, da ubriaco, ha investito un 21enne di Monza nella zona industriale di Quinto di Treviso. «Ho fatto una stupidaggine» - continuava a ripetere R. B. agli agenti della polizia stradale intervenuti nella notte tra venerdì e sabato, in via Scattolin. A qualche metro i sanitari del Suem 118 stavano intubando il...