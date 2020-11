L'ALLARME

MOTTA Focolaio da coronavirus all'Oras, l'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza. Nell'unità di Cardiologia e Medicina sono stati contagiati 17 pazienti. L'area ora è stata blindata. All'interno è stato ricavato un reparto Covid isolato che ha accolto 15 pazienti positivi (due sono stati trasferiti al Ca' Foncello). Dopo lo screening generale, sono risultati contagiati anche 7 lavoratori, tra medici, infermieri, operatori e fisioterapisti, oggi in isolamento domiciliare.

L'ORIGINE

A quanto pare tutto è partito da un paziente arrivato il 6 novembre dalla Cardiochirurgia del Ca' Foncello. L'Oras lo ha identificato come il paziente Zero. Il tampone di controllo eseguito prima del trasferimento, come da prassi, aveva dato esito negativo. Visto quello che è accaduto dopo, però, si era con ogni probabilità nel periodo in cui il virus riesce a nascondersi. Dopo aver sviluppato i primi sintomi, in primis un picco febbrile, lo stesso paziente è risultato positivo al coronavirus e di seguito trasferito nella Pneumologia di Treviso. Ma a quel punto la scia di contagi si era già allargata. L'allarme è scattato sabato scorso. «Focolaio attivo in Cardiologia e Medicina è stato il messaggio diffuso dalla direzione sanitaria bloccati i ricoveri e i movimenti per il reparto interessato». Allo stesso tempo è stata sospesa l'attività del day hospital per la riabilitazione cardiologica. Di seguito sono stati testati due pazienti che per un giorno avevano condiviso la stanza con la persona contagiata. Anche loro sono risultati positivi. Sempre sabato è arrivato l'esito di altri tamponi: altri 4 pazienti positivi, più alcuni operatori sanitari. E così via. Dopo gli immediati isolamenti, domenica è stato preparato il reparto Covid. «Abbiamo subito riorganizzato l'unità, bloccato i ricoveri e dimesso i pazienti che potevano tornare a casa, ovviamente dopo l'esito del tampone negativo fa il punto il direttore sanitario Guido Sattin oggi nel reparto sono rimasti 51 pazienti negativi e 15 positivi. Le due parti sono separate in modo netto. Non ci sono commistioni». I pazienti contagiati trascorreranno la quarantena all'interno della struttura. La maggior parte è asintomatica. Tra loro c'è anche una persona di quasi cent'anni che viene costantemente monitorata. Il reparto Covid dell'Oras non accoglierà altri pazienti dall'esterno.

M. F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA