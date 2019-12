L'ALLARME

MOGLIANO I fedeli hanno rischiato di seguire la funzione di Natale all'addiaccio. Per fortuna è stato sventato il furto nella canonica di Campocroce la vigilia di Natale: tra i beni presi di mira dai malviventi anche la scorta di gasolio. E, se fossero riusciti nel loro intento, avrebbero rovinato la messa di Natale che richiama un gran numero di fedeli ogni anno. Invece, qualcosa è andato storto, la scorta di gasolio non è stata toccata e la tradizione è stata rispettata.

«Mi confermano i religiosi che l'intrusione non è andata a buon fine -spiega l'assessore alla sicurezza Carlo Albanese- per fortuna tutti gli ultimi blitz sono stati sventati dai cittadini, che sono riusciti a mettere i ladri in fuga. Certo, non è un bel segnale. Anche per questo stiamo mettendo in atto azioni come il controllo intercomunale».

Il 25 dicembre, proprio il giorno di Natale, i ladri hanno colpito anche in alcune abitazioni del quartiere di Mazzocco. «Hanno cercato di introdursi in casa nostra alle 6,30 della mattina di Natale -denuncia Waly Zorzi, presidente del quartiere Mazzocco Torni- i sistemi di allarme hanno messo in fuga la banda, restano i danni alle finestre e alle porte. Non hanno alcuno scrupolo, non si fermano neppure la mattina di Natale. Zorzi vive in una villa veneta già più volte visitata dai malviventi. «Siamo anziani, mio marito è in dialisi, anche se i ladri se ne vanno via senza bottino per noi sono momenti di grande ansia» dice, impaurita Waly Zorzi. Per fortuna i due anziani non hanno dovuto vedere i ladri faccia a faccia, ma è un'eventualità che preoccupa i due proprietari. (e.f.)

