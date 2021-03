L'ALLARME

FARRA DI SOLIGO Alla fine il temuto effetto domino è arrivato. Alcuni genitori dei bambini della scuola elementare di Soligo, chiusa per l'elevato numero di contagi, sono risultati positivi al tampone. Un numero al momento decisamente basso, ma oramai la temuta breccia si è aperta: i contagi sono usciti dalle aule scolastiche. E quello che prima era solo un timore, adesso è una preoccupante realtà. «Purtroppo ciò che temevano è accaduto». Allarga le braccia il sindaco Mattia Perencin, decisamente provato da giorni non facili. «Ci sono dei genitori che sono risultati positivi - afferma - speravamo che i contagi rimanessero circoscritti al mondo della scuola, ora speriamo che i casi non aumentino. Per noi questi sono stati giorni davvero pesanti: la chiusura della scuola, la leggerezza sulle feste di carnevale che hanno dato il via ai contagi, il rifiuto di alcuni genitori all'effettuare i tamponi ai figli. Situazioni imprevedibili e difficili da gestire. Speriamo che almeno oggi arrivino buono notizie». Oggi, infatti, potrebbe essere il giorno della svolta. È il giorno del tampone ai 180 bambini del plesso. E se tutti dovessero risultare negativi lunedì la scuola di Soligo potrebbe essere riaperta. Una luce di speranza in un contesto che resta comunque difficile. «Al momento - spiega il sindaco - i bambini delle tre classi della primaria di Col San Martino sono risultati negativi al tampone e quindi vanno regolarmente a scuola. Alle medie, invece, ci sono due classi in quarantena: in una un alunno è stato trovato positivo, nell'altra ci sono due ragazzi che non hanno fatto il tampone perchè i genitori non hanno dato il loro consenso. L'altra classe delle medie invece è in monitoraggio e i ragazzi sono rientrati in presenza a seguito di tampone negativo». La situazione di Soligo è nota: scuola chiusa e in isolamento i 15 alunni e le famiglie che hanno vietato il consenso al tampone. Situazione che oggi potrebbe rientrare alla normalità.

Manuela Collodet

