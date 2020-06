LE TESTIMONIANZE

CARBONERA La corsa in scooter a tutta velocità si è conclusa a poche decine di metri da villa Passi, in viale Brigata Marche. Il Kymco, rubato la sera stessa dai due giovani, ha sbandato sulla destra centrando il marciapiede all'altezza del civico 123 e poi si è schiantato contro un muro prima di rimbalzare sul lato opposto della carreggiata. Abdessaman e Bashir sono morti sul colpo. I loro corpi, stesi uno accanto all'altro sull'asfalto, sono stati rinvenuti pochi istanti dopo da un'automobilista, un 35enne che da Treviso stava viaggiando verso Carbonera. «Ci sono due persone a terra, aiutatemi» si è messo a urlare l'uomo che ha cominciato a fermare gli altri mezzi di passaggio in attesa dell'arrivo dei soccorsi. «Era da poco passata l'una - racconta Maria Luisa Annibal, che abita col marito a pochi passi dal luogo della tragedia -, quando ho sentito un boato. Credevo fosse esploso qualcosa in casa, ma subito dopo ho sentito dei rumori provenire dalla strada. Sono scesa e ho visto l'ambulanza e i vigili del fuoco. C'erano detriti da tutte le parti, lo scooter a terra dal lato della pista ciclabile, e i due corpi sull'asfalto di quei ragazzi. Erano dritti, uno vicino all'altro, probabilmente perché avevano tentato di rianimarli». Per i due ragazzi, ormai, non c'era alcuna speranza. Sembra che alla guida ci fosse il 21enne marocchino, che probabilmente stava dando un passaggio a casa al 17enne, residente in via Vittorio Veneto a Biban di Carbonera, per poi tornare a Mogliano, in via Roma.

I CASCHI

Le forze dell'ordine hanno cercato a lungo, sul selciato, i caschi. Uno di loro non lo indossava: ne è stato trovato soltanto uno, completamente distrutto. Solo poco più tardi è emerso che lo scooter era stato rubato la sera stessa da un'abitazione di via Castello d'Amore, accanto al comando della polizia locale di Treviso. E probabilmente nel sotto sella c'era soltanto un casco.

LO CHOC

«La strada è stata subito chiusa al traffico - aggiunge Michele Carraro -. È stata una botta incredibile, da quel che abbiamo capito hanno fatto tutto da soli. È una tragedia terribile, nono sapevo nemmeno che si trattava di un mezzo rubato. Io sono subito sceso in strada con mia madre per vedere cosa fosse successo. Una signora si è avvicinata ai due giovani e ha detto: ragazzi, svegliatevi, svegliatevi. Poi si è resa conto che non c'era nulla da fare e se n'è andata sotto choc. Questa strada? Pericolosa, non c'è niente da dire, ma probabilmente lo scooter andava molto forte».

A.Belt

