L'allarme del sindaco: «I nostri vigili hanno poche tutele»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A CA' SUGANATREVISO Dall'inizio dell'anno sono una quindicina gli agenti della Polizia Locale finiti al Pronto Soccorso per cause di servizio. Che tradotto significa: agenti bisognosi di cure mediche per via delle conseguenze legate al fermo o all'arresto di qualche malintenzionato un po' troppo esuberante. Fortunatamente non si è mai verificato un episodio particolarmente grave, le ferite riportate sono sempre state lievi, ma il pericolo di farsi male è sempre costante. Lo sanno perfettamente gli agenti, lo sa l'amministrazione guidata dal...