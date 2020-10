IL VERTICE

TREVISO Le proteste clamorose, come quelle dell'enoteca coneglianese dei fratelli Vettoretti che ha tenuto aperto il proprio locale anche dopo le 18, sono state tollerate per via del momento particolare, perché il disagio di alcune categorie è palpabile. Ma è bene non continuare perchè le forze dell'ordine non potranno far finta di non vedere per sempre. Il prefetto Maria Rosaria Laganà, al termine di una giornata di incontri a vari livelli, lancia un messaggio chiaro. E ammette che in provincia si comincia a notare una certa tensione sociale: «La tensione c'è e ne siamo tutti consapevoli - sottolinea - perché queste nuove misure, che colpiscono solo alcune categorie, possono indurre a far pensare chi è costretto a chiudere di star pagando per tutti».

CONTROMISURE

Il prefetto tocca con mano ogni giorno le crescenti difficoltà soprattutto di chi lavora nel commercio: «Sicuramente c'è un disagio crescente, tanti operatori hanno subito dei danni. È importante che questo disagio non aumenti, che arrivino subito dal Governo le risposte richieste. E speriamo anche che i dati sull'andamento del Covid facciano intravedere la fine di questo periodo. Comunque dobbiamo mantenere la barra ben salda e tenere a cuore il sistema democratico, l'ho detto anche agli operatori economici. Se dovessimo tornare al periodo del coprifuoco, ma quello vero, poi tutto diventerebbe più complicato. Compreso tutelare la salute pubblica». Inevitabile poi trattare il caso della manifestazione di piazza di lunedì. Durante il comitato sicurezza, prefetto e rappresentanti delle forze dell'ordine hanno concordato che portare tremila persone in piazza è stato un rischio enorme, da non ripetere più: «La libertà di movimento e di manifestare il dissenso non verrà mai negata - precisa il prefetto - ma si tratta di intendersi sulle modalità. In questo momento fare passi falsi per quanto riguarda le regole che mirano a limitare il contagio, è pura follia». Detto questo però in futuro l'autorizzazione ad altre manifestazioni di piazza verrà data solo con l'assoluta certezza che certi parametri vengano rispettati. Il primo: il numero di partecipanti. E proprio in queste ore la questura sta esaminando la richiesta arrivata per una manifestazione prevista sabato in vale XX Settembre a Conegliano e organizzata dall'associazione Vox Italia.

SCINTILLE

E queste cose sono state ripetute anche durante l'incontro che il prefetto ha avuto con i rappresentanti dell'associazione Treviso Imprese Riunite, gli organizzatori dell'evento di lunedì. Un colloquio iniziato in salita, con gli esponenti dei commercianti che hanno detto al prefetto di non aver gradito le sue critiche per l'alto numero dei partecipanti arrivati in piazza a protestare e la replica, ruvida, del rappresentante del Governo che ha ribadito critiche e accuse. Poi le parti si sono chiarite. Treviso Imprese Riunite ha quindi rappresentato le grandi difficoltà della categoria, evidenziato le lacune presenti del decreto che prevede e i ristori per le categoria più colpite dai divieti. Ma ha anche annunciato di non voler rinunciare alle manifestazioni di piazza. Andrea Penzo Aiello, presidente dell'associazione, ha annunciato quindi di voler puntare su Venezia in uno spazio più grande rispetto a piazza dei Signori: «Stiamo organizzando una manifestazione a Venezia per il 6 novembre. Stiamo parlando con la questura veneziana per individuare il posto più adatto: non San Marco, forse la riva degli Schiavoni».

LA POLEMICA

Intanto il centrosinistra trevigiana, in una nota congiunta, mette all'indice non tanto la manifestazione di lunedì quanto l'intervento estremamente duro e critico nei confronti del Governo fatto dall'assessore regionale Federico Caner: «Non troviamo accettabile che l'intervento dell'assessore Caner in piazza sia stato unicamente un, pur breve, comizio contro il governo. Da un componente della precedente e dell'attuale giunta regionale ci saremmo aspettati che avesse spiegato come e perché in questi mesi la Regione è intervenuta o non è intervenuta in materia di organizzazione della scuola, di rafforzamento del trasporto pubblico locale, di riorganizzazione del sistema sanitario. Vista la situazione a cui ci troviamo di fronte non ci pare che sia stato fatto esattamente tutto quello che era nelle facoltà e nelle responsabilità della Regione».

Paolo Calia

