L'ALLARME CONEGLIANO Ladri in casa. Una vittima si è sentita male ed è

L'ALLARMECONEGLIANO Ladri in casa. Una vittima si è sentita male ed è stata portata in pronto soccorso. Luigina Pasquali, residente a Conegliano, lo dice a chiare lettere. E lo scrive su Facebook, arrabbiata: «Sono tra le persone derubate e saccheggiate. I ladri si sono portati via un bottino ingente ed è dovuto intervenire il pronto soccorso per mia figlia. Per gli oggetti non importa, pazienza, li abbiamo comprati con tanti sacrifici. Ma la serenità, quella non ce la ridà nessuno». È una delle voci che si levano in questo periodo di...