CONEGLIANO Il coronavirus ha contagiato tutti gli ospiti della casa di riposo San Antonio di Conegliano, la stessa struttura dove in un settore separato è stato aperto l'ospedale di comunità per pazienti post-Covid, gestito attraverso una convenzione con l'Usl della Marca. La conferma dell'allargamento del contagio tra gli anziani della rsa è arrivata dallo screening generale eseguito all'inizio di questo mese. Il primo gennaio era emersa la positività di dieci ospiti. Era scattato subito l'isolamento nelle camere. A quanto pare, però, non è bastato. A questo si è poi aggiunta la carenza di personale: l'equipe è arrivata a contare in servizio due infermieri su tre e cinque operatori sociosanitari su sette.

Già nelle ultime settimane, però, gli ospiti della San Antonio si sono progressivamente negativizzati. Ad oggi solo quattro anziani risultano ancora positivi. Domani verranno eseguiti i nuovi test. La speranza è che anche gli ultimi quattro ospiti possano mettersi l'infezione alle spalle quanto prima. «Purtroppo il virus, alla fine, ha contagiato tutti i nostri ospiti. Abbiamo scoperto il tutto con i tamponi che abbiamo eseguito i primi giorni dell'anno fanno il punto dalla casa di riposo ad oggi fortunatamente quasi tutti gli ospiti si sono negativizzati, a parte quattro che ripeteranno il tampone questo venerdì. Confidiamo seguano il decorso degli altri». Alla luce di questa situazione, si attende ancora con maggiore ansia l'arrivo dei vaccini anti-Covid. Il piano seguito dall'Usl della Marca prevede di vaccinare le persone che sono state contagiate dal coronavirus almeno 14 giorni dopo la loro negativizzazione, confermata dal tampone. Ora anche nel centro di Conegliano è scattato il conto alla rovescia.

«Speriamo di ritornare presto alla normalità. E confidiamo che arrivino presto anche i vaccini, che purtroppo hanno ritardato perché sono stati bloccati per mancato approvvigionamento dalla casa produttrice concludono dalla San Antonio ringraziamo tutti i parenti che in questo mese di grande tensione e preoccupazione ci sono stati vicini e ci hanno ringraziato per quello che facciamo per i loro cari. Un sostegno importante». Un sostegno che nelle ultime ore è stato confermato una volta di più anche attraverso diversi messaggi apparsi sulla pagina Facebook della struttura.

