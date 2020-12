L'ALLARME

ASOLO Il coronavirus non rallenta nella zona che fa riferimento all'ospedale di Montebelluna. Asolo si ritrova nell'occhio del ciclone. «Abbiamo intere vie e interi borghi colpiti dal Covid avverte il sindaco Mauro Migliorini nell'ultimo mese e mezzo i contagi sono costantemente aumentati. Non c'è una riduzione. Anzi. Un mese e mezzo fa come comune ne contavano in tutto una settantina. Adesso siamo oltre i 130». Nel dettaglio, attualmente ad Asolo ci sono 136 cittadini positivi al coronavirus, 80 in quarantena in via precauzionale e 10 ricoverati in ospedale.

I medici di famiglia stanno facendo di tutto per seguire i pazienti a domicilio, con terapie condivise con le Pneumologie di Montebelluna e Vittorio Veneto, evitando per quanto possibile i ricoveri in ospedale. Due dottori, però, si sono a loro volta contagiati: uno, asintomatico, si è portato la brandina in ambulatorio per continuare a lavorare a distanza, mentre l'altro ha sviluppato lievi sintomi e si sta occupando dei pazienti in smart-working dal suo isolamento domiciliare. «Si cercano di evitare i ricoveri, quando possibile, per evitare il sovraccarico degli ospedali, già messi a dura prova sottolinea Migliorini attenzione, però, che senza un'inversione di tendenza si rischia di perdere il controllo della situazione». Come si può intervenire? «I medici di famiglia, ad esempio, hanno esaurito i tamponi che avevano ricevuto evidenzia il primo cittadino invece è necessario sostenere sempre di più le attività di controllo sul territorio per individuare i portatori del Covid. Altrimenti non si va da nessuna parte». Nelle scorse ore il sindaco si è confrontato anche con la Regione e con il servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl della Marca. «Abbiamo condiviso la necessità di mantenere alta l'attenzione sull'andamento dell'epidemia dice con l'auspicio che le misure introdotte possano rallentare la diffusione del virus. Oggi più che mai, visto che le strutture sanitarie territoriali e ospedaliere sono al limite».

Resta il mistero sul perché i territori del distretto di Asolo e della fascia della pedemontana oggi siano così pesantemente colpiti. «Qui le misure di prevenzione vengono generalmente rispettate. Il problema non può essere solo questo specifica Migliorini magari scopriremo il motivo di questa ondata solo tra qualche anno. Ma intanto bisogno agire». (m.fav)

