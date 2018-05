CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALIENAZIONETREVISO La Prefettura è stata venduta. La conferma è arrivata ieri mattina - in diretta - dal telefonino del sindaco Giovanni Manildo, in contatto stabile con Roma. Lo storico palazzo di piazza dei Signori è stato ceduto alla Invimit, la Investimenti immobiliari italiani Sgr Spa, società di gestione del risparmio del ministero dell'Economia e delle Finanze per circa 7,5 milioni di euro. «È una buona notizia sottolinea il primo cittadino adesso c'è la certezza che la Prefettura resterà in centro e non verrà spostata...