IL RECORD

TREVISO L'albero di Natale più alto di tutta la città brilla da qualche giorno dal terrazzo di Castello dei Romano, la grande villa di inizio Novecento che si staglia di fronte a Palazzo Giacomelli, «là dove Sile e Cagnan s'accompagna...». La pianta, una ginkgo biloba secolare, misura poco più di 25 metri di altezza ed è stata addobbata con un filo di luci lungo 1.050 metri, in pratica più di un chilometro, per un totale di quasi 17mila luci bianche a led (per la precisione sono 16.800, ndr). Per portare a termine l'opera è stata chiamata una ditta specializzata con sede a Vazzola, la Lucky Garden, che per addobbare tutti i 25 metri della ginko biloba ha dovuto lavorare per due interi giorni. La squadra al lavoro, come previsto dalle disposizioni di legge, era composta da tre uomini che hanno utilizzato una lunga serie di attrezzature e di imbragature per poter operare in totale sicurezza. I lavori di allestimento dell'albero secolare nel terrazzo del Castello dei Roman si sono conclusi il 9 dicembre scorso: la sera stessa la ginko biloba è stata illuminata, per la gioia sia dei trevigiani che dei tanti turisti che in questi giorni sono in visita in quella Treviso che si sta facendo bella per festeggiare al meglio il Natale. Dall'alto della città, la pianta infatti brilla in tutto il suo splendore.

Federica Florian

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA