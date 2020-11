L'AIUTO

MONTEBELLUNA Trenta mascherine gratis per ogni famiglia, con priorità a chi ha problemi economici. Parte domani la campagna di distribuzione delle mascherine (in tutto 90mila) promossa dal Comune di Montebelluna in collaborazione con la protezione civile coordinata da Antonio Netto. Un'iniziativa grazie alla quale per quattro sabati consecutivi, dal 21 novembre al 12 dicembre dalle 9 alle 15, sarà possibile ritirare 30 mascherine per la propria famiglia: 10 messe a disposizione dalla Regione Veneto e 20 chirurgiche. Il ritiro, in modalità di semi drive-in e quindi senza rischi di contagio, potrà avvenire recandosi nella sede della protezione civile in via Callarga a Montebelluna presentando un documento d'identità che attesti la residenza in città.

L'INIZIATIVA

«Questa iniziativa - dice il vice sindaco Elzo Severin - è aperta a tutta la cittadinanza ma prioritariamente si rivolge alle famiglie bisognose e che hanno difficoltà a reperire e ad acquistare i dispositivi di protezione individuale, fondamentali in questa fase per prevenire il contagio da coronavirus». Effettivamente in città c'è già chi ha fatto notare che la distribuzione non dovrebbe avvenire a pioggia, ma in forma mirata. Si parte dalla prima tranche di 90mila mascherine, ma il Comune ne sta attendendo altrettante così da poter poi organizzare una seconda fase di distribuzione, che potrebbe avvenire già prima di fine anno. «Ringrazio i volontari della protezione civile - prosegue Severin - che, instancabilmente da oltre nove mesi si stanno occupando della gestione dell'emergenza non solo a favore della cittadinanza di Montebelluna ma di tutto il comprensorio essendo in questi giorni impegnati anche nel pre-triage all'esterno dell'ospedale San Valentino dove sono state allestite delle apposite tensostrutture».

LA CAMPAGNA

La campagna per la consegna delle mascherine rappresenta la diretta conseguenza di quella che Severin conduce da settimane allo scopo di convincere i montebellunesi a utilizzarla in ogni situazione, anche quando sono seduti al tavolino di un bar ma non stanno consumando. Una campagna che ha condotto sia in prima persona, girando fra la gente e invitandola a non sottovalutare il problema, sia con l'aiuto dei vigili, che soprattutto nel weekend hanno girato tra i plateatici per convincere i cittadini a una maggiore attenzione. «Ricordo che l'uso della mascherina, assieme al distanziamento sociale e all'igienizzazione frequente delle mani - ribadisce ora il medico e vicesindaco - sono i comportamenti più importanti per evitare la diffusione del virus». E ora che le mascherine arrivano addirittura gratis: non ci sono proprio motivi di sorta per non indossarle.

Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

