L'aggressione nel bagno dell'ospedale e l'arma puntata contro la finanziera

IL CASOTREVISO Era lo scorso 30 aprile. Una 31enne nigeriana, fermata all'aeroporto di Treviso con 74 ovuli di cocaina nello stomaco, era stata portata in ospedale a Treviso per evacuare la sostanza. Ed è proprio in bagno, come accaduto nella questura di Trieste, che la donna aveva aggredito la finanziera che la stava piantonando e le aveva strappato dalla fondina la pistola, puntandogliela addosso e cercando più volte di aprire il fuoco. Il colpo fortunatamente non era in canna, e la 31enne, Blessin Rauruchoukwu Okafor, venne bloccata...