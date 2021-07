Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'AFFONDOTREVISO La galassia No-Vax attacca la campagna social lanciata dall'Usl della Marca per spingere i ragazzi a vaccinarsi contro il coronavirus. E l'azienda sanitaria è pronta a querelare: «Se i messaggi andranno oltre le righe avverte il direttore generale Francesco Benazzi non avremo timori ad andare in tribunale contro i leoni da tastiera. Questo deve essere chiaro a tutti». I ragazzi ci hanno messo la faccia per convincere i...