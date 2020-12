L'ADDIO

TREVISO L'ultimo saluto a Domenico Stellini, padre della sanità trevigiana, verrà dato oggi. La camera ardente è stata allestita nell'obitorio dell'ospedale Ca' Foncello, l'ospedale che lui aveva fatto diventare grande, dalle 9 alle 9,30. Poi, il corteo funebre partirà alla volta della chiesa di Monigo, dove il medico abitava. Il funerale verrà celebrato alle 9,45 in forma strettamente privata per volere della famiglia. La moglie Silvana Agostini, a lungo primario della Pediatria al Ca' Foncello, e i figli Edoardo, direttore del dipartimento di Clinica odontoiatrica all'Università di Padova e Pietro, dirigente in Regione, hanno chiesto che la cerimonia sia raccolta, limitando il pubblico non solo per ragioni sanitarie, legate al Covid. Peraltro hanno già l'affetto delle persone che hanno conosciuto il dottor Stellini e le tante dimostrazioni di stima, appena si è saputo della sua morte, avvenuta alle 2 di martedì mattina nel bagno di casa sua. Aveva 85 anni e nell'ambito sanitario aveva ricoperto un'infinità di ruoli in posizioni di vertice.

Era stato direttore dell'ospedale, direttore sanitario e poi direttore generale dell'Usl di Treviso per 7 anni, dal 1995 al 2002. Anni in cui ha trasformato il Ca' Foncello da ospedale di provincia a ospedale regionale. Ha fatto approdare a Treviso le specialità di cardiochirurgia e neurochirurgia pescando i primari dalle menti più brillanti di Padova, quando ancora non esisteva alcuna convenzione con l'Università che verrà firmata solo anni dopo. Ha avviato gli espianti di cuore. Ha dato corpo al Suem e ha fatto crescere tanti giovani che poi hanno occupato posti importanti nelle Usl del Veneto e non solo. Poi, nel 2002 ha assunto la direzione dei servizi sanitari della Regione e successivamente è stato collaboratore del ministero della Sanità e dal 2006 al 2009 presidente dell'Ordine dei medici di Treviso.

È stato un uomo che ha seminato tanto, come lo ricorda lo sceriffo Giancarlo Gentilini. Mentre il presidente della Regione Luca Zaia ha voluto sottolineare: «Stellini per Treviso e la sua sanità è stato tante cose: modernizzatore, gestore attento e attivo, visionario al punto di aver avviato lui la collaborazione con la Facoltà di Medicina dell'Università di Padova. Ma è stato anche uno straordinario formatore di bravi medici e bravi dirigenti». Stellini non era solo un medico che sapeva far quadrare i conti e disegnare la sanità del futuro. Lui credeva in una sanità umana. Lo sottolinea Adriano Cestrone per dieci anni suo vice e braccio destra alla guida dell'Usl di Marca: «Voleva umanizzare i rapporti tra medici e il personale, ma anche tra medici e pazienti». E c'è un progetto che parla di questo, come ricorda il maestro Alberto De Piero, direttore artistico di Musica in Corsia. È sua, infatti, l'ideazione del progetto nazionale socio sanitario Musica in Corsia, nato nel luglio del 1995. «Rappresentò il primo esperimento all'interno degli ospedali italiani di offerta musicale qualificata, studiata per favorire la socializzazione, l'umanizzazione del ricoverato e, come obiettivo ultimo, la crescita umana del paziente» dice De Piero.

