L'ACCORDO

VITTORIO VENETO Vaccinazioni anti-Covid a palazzo Piccin, fino al 2014 sede del 1. Fod, già V Corpo d'Armata. Il Comune di Vittorio Veneto, dopo il via libera dall'Agenzia del Demanio e dall'Esercito Italiano, ha messo a disposizione dell'Usl 2 l'ex sala convegni del palazzo di via Celante. In un paio di settimane gli spazi saranno pronti. «Non appena ci è stato dato l'ok a questo spazio, gli uffici comunali si sono attivati con elettricisti e idraulici per riattivare tutti gli impianti che, da quando l'esercito ha lasciato la città, non sono più attivi spiega il sindaco Antonio Miatto -. Una volta riadattati gli spazi, le vaccinazioni potranno prendere il via con i tempi e le modalità che l'azienda sanitaria renderà noti alla cittadinanza».

Nell'ex sala convegni del V Corpo d'Armata, posta sul retro del palazzo, verranno allestite sei postazioni per una capacità di circa cento vaccinazioni l'ora. Il palazzo, che dispone anche di una settantina di posti auto all'interno di quello che un tempo era un perimetro invalicabile dai semplici cittadini, si è dimostrato per gli spazi e la logistica la scelta migliore.

Il Comune, in origine, aveva vagliato un'altra sede. «Vittorio Veneto conta un numero importante di residenti, ancor più grande se ci aggiungiamo tutto il circondario. E il punto vaccinazioni a Godega non è per tutti raggiungibile. Per questo mi sono fatto avanti con l'Usl 2 proponendo un punto vaccinazioni anche nella nostra città ripercorre Miatto -. Una volta ricevuto il loro assenso e tenuto conto che mettere a disposizione una palestra, come quella del Pontavai usata per la vaccinazione anti-influenzale, avrebbe voluto dire bloccarla per mesi, con i requisiti degli spazi fornitici mi sono attivato per un luogo alternativo. Ho pensato alla palestra del Luzzatti e il Cesana Malanotti ha dato il suo assenso. Ma con il sopralluogo è emerso che la palestra da 150 metri quadrati non era sufficiente, perché serviva un ulteriore simile spazio per la sosta post vaccinazione. E qui non c'era». È così scattato il piano B. «Mi sono attivato con il Demanio e con i militari a Roma per la sala convegni di palazzo Piccin, che ricordavo essere molto ampia. E c'è stato il parere favorevole, dopo il sopralluogo, anche dall'Usl. L'unica criticità evidenzia Miatto è che qui non ci sono acqua, luce e riscaldamento perché staccati una volta che l'esercito ha dismesso l'edificio. E allora ci siamo mossi noi per sistemarlo».

Claudia Borsoi

