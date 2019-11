CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCORDOTREVISO Una stretta sulla lotta all'evasione, politiche sociali mirate e la ricerca più puntuale di contributi europei da investire in città. Sono questi i cardini attorno a cui ruota il verbale d'intesa firmato da amministrazione comunale e organizzazioni sindacali in tema di contrattazione sociale 2019. Amministrazione e sindacati si sono seduti attorno a un tavolo e hanno cercato di individuare le priorità su cui investire nei prossimi anni. E la scelta è caduta essenzialmente sul sociale, inteso come politiche a sostegno degli...