L'ACCOGLIENZA

ODERZO Strappa un sorriso anche ai piccini più intimoriti, preoccupati di doversi sottoporre al tampone. Il Covid point di Oderzo ha un nuovo operatore, un robottino parlante che accoglie i bambini, e soprattutto li distrae, prima del test: «Ciao, sono qui per farti compagnia, ti salutano i ragazzi del Sansovino» dice l'umanoide risultato del programma RobotIN-clusive, finanziato dalla Regione Veneto, che ha coinvolto quattro istituti superiori della provincia di Treviso. L'obiettivo? Creare progetti innovativi basati sulle tecnologie robotiche per l'inclusività.

Il cammino, iniziato nel 2019 e più volte modificato a causa dell'emergenza situazione sanitaria, ha coinvolto il Gruppo Insegnanti Formatori di Oderzo guidati da Giordano Casonato e l'istituto Sansovino. Nel primo periodo i ragazzi della quarta classe, seguiti dai docenti Lorella Burlin e Marco Vescovi, hanno studiato le tecnologie che stanno alla base della programmazione di un robot umanoide. Tecnologie che spaziano dalla programmazione avanzata all'intelligenza artificiale. Consolidata la fase teorica, gli studenti hanno autonomamente ideato un modo per utilizzare in chiave sociale il robot umanoide, acquistato dall'istituto Sansovino.

Dopo varie ipotesi, ci si è focalizzati sul Punto Covid pediatrico ad Oderzo. Con l'entusiasmo tipico della loro età, i ragazzi hanno deciso di programmare il robot per incoraggiare e far sorridere i bambini al momento del tampone, a volte traumatico. La determinazione di studenti e docenti ha superato le difficoltà dovute alla didattica a distanza, e nel giro di poche settimane il robottino è stato programmato e reso funzionale allo scopo. In un paio di pomeriggi di intenso lavoro e test sul campo hanno raffinato la programmazione e la gestione dei sistemi di Intelligenza Artificiale: ora il robot è in grado di accogliere i piccoli pazienti, interagire con loro chiamandoli per nome e farli sorridere. «Chi ha visto il sorriso dei bambini durante questi dialoghi, sa quanto importante sia stato l'apporto sociale di questo progetto spiega l'ideatore Marco Vescovi, imprenditore di Chiarano -. L'esperimento ha dimostrato come fantasia, determinazione ed innovazione possano, anche in periodi bui come questi, dare la possibilità ai nostri ragazzi di esprimere la loro creatività ed immaginare quindi per loro e per tutti noi un futuro migliore».

Gianandrea Rorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA