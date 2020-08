L'EMERGENZA

TREVISO Ottantuno associazioni sportive trevigiane in cerca di casa. E, tra le due in maggiore difficoltà, il judo e la scherma. Problemi di sede atavici i loro, che il Comune si sta impegnando ad affrontare facendo anche da mediatore per soluzioni private. Perché mai come quest'anno il risiko delle palestre è di difficile soluzione. L'amministrazione accelera i lavori per consegnare entro fine anno la terza palestra alle Acquette ed entro il 14 settembre le due palestre delle Serena. Ma non saranno restituzioni risolutive del problema. Perché se è vero che Treviso è una città di sport, è altrettanto vero che mancano i luoghi per praticarlo.

LEZIONI ITINERANTI

«Abbiamo tenuto le lezioni sulle mura, poi al Five club e oggi siamo ospiti alle Canossiane -conferma Alessandro Esposito, responsabile tecnico del Judo Treviso- ma la prossima settimana inizieranno anche le loro attività e dobbiamo lasciare la sede. Quindi è tutto di nuovo in discussione». I vertici del Judo Treviso spiegano che non tutto è perduto: pare che il Comune abbia individuato un capannone privato nel quale con una serie di lavori sarebbe possibile trasferire le attività. «È ancora presto per dare dettagli -ribadisce il presidente Vincenzo De Carlo- ma lo spiraglio c'è. Da quando purtroppo non abbiamo potuto più utilizzare le Serena la nostra situazione è diventata drammatica. Siamo stati tra le società che più hanno sofferto lo scorso anno. Poi con il Covid e il blocco, abbiamo ripreso con attività sulle Mura e abbiamo fatto il riscaldamento nella palestra privata Five Club di pertinenza del nostro direttore sportivo. Ma è indubbio che la sede sia prioritaria per lo sviluppo delle nostre attività». Ora il ruolo dell'amministrazione potrebbe essere determinante. «L'inizio dell'anno è agli sgoccioli, le famiglie chiedono risposte e dobbiamo dare continuità agli atleti».

CAPPA E SPADA

Più o meno nella stessa situazione c'è la scherma. «La nostra sede? Il Coni. Ma entro il 15 settembre dobbiamo avere l'alternativa». Andrea Sirena, presidente di Scherma Treviso maestro Ettore Geslao Asd, racconta la situazione di 166 atleti di cui 3 nazionali: la scherma trevigiana cerca casa. E tra le molte ipotesi, anche quella che scherma e judo possano condividere un unico spazio. «Mi sembra un progetto importante e non immediato. Noi abbiamo esigenza di recuperare una sede a brevissimo. So che il vicesindaco De Checchi e l'assessore Nizzetto stanno avendo molti contatti e che la prossima settimana saranno pronti a prospettarci una soluzione. Confidiamo in loro. Sarà quasi sicuramente privata, d'altronde al momento il Comune ha tutta la grana delle scuole. Ma va bene: chiediamo solo di poter partire».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA