Jalisse oggi nel cuore delle donne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sono numerosi gli appuntamenti in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne. Si comincia oggi 16 al cinema Teatro Aurora di Treviso, con il concerto Nel cuore delle donne promosso dall'Associazione Ombre di luna insieme alla Sezione di Treviso dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Sul palco ci saranno i Jalisse - Alessandra Drusian e Fabio Ricci - che si alterneranno sul palco con i Docs Off e gli Evolet, duo appena nato composto dai due non vedenti Sara Binaschi e Devis Doimo. Ancora musica, ma a Villorba,...