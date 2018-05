IV lotto e Ztl: il Carroccio vuole cancellare Manildo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO In una giornata tutto sommato di festa, non poteva mancare anche l'argomento che accende la discussione. In questo caso è il Quarto Lotto della tangenziale, croce e delizia dell'amministrazione Manildo. La situazione è nota: il progetto, finalmente, dopo anni di tira e molla, c'è e con un tracciato condiviso tra il comune di Treviso e quello di Paese. Ma non ci sono più gli oltre 50 milioni di euro stanziati per la sua realizzazione. La Regione, piuttosto che tenerli immobilizzati, ha preferito dirottarli su altre opere. E...