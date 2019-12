Italia Viva scalda i motori e pensa a Carola Arena

I CIVICI

TREVISO Circa due settimane fa Italia Viva, il movimento fondato dall'ex leader del Pd Matteo Renzi, ha scelto Treviso per annunciare l'intenzione di presentare le sue liste alle regionali. Inevitabile, anche qui, la caccia ai nomi dei candidati. La suggestione è sicuramente rappresentata da Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso. Ma rimarrà, appunto, una suggestione. Manildo è andato all'incontro di Italia Viva, ha ascoltato le parole del coordinatore nazionale Ettore Rosato ma non sembra interessato a un'avventura del genere considerato anche il suo legame col Pd. E, soprattutto, tenuto conto di Officine Trevigiane, laboratorio di politica lanciato a ottobre e orientato più a formare una coscienza e una cultura politica che a presentarsi ai nastri di partenza delle competizioni elettorali. Più concreti sembrano invece altri nomi, come quello dell'ex sindaco di Mogliano Carola Arena; o quello di Oscar Trentin, ex segretario provinciale dei Ds che non ha mai aderito al Pd passando invece anche per la Lega. E adesso molto attirato dalla proposta di Renzi. Un altro nome possibile è quello di Alessandro Gheno, ex segretario del circolo di Treviso del Pd, renziano della prima ora e tra i primi ad aderire al nuovo movimento.

P. Cal.

