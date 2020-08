ELEZIONI REGIONALI

TREVISO Le liste trevigiane ancora non ci sono. «Per i nomi locali c'è tempo, non abbiamo nessuna fretta, sarà una lista rappresentativa del mondi dell'associazionismo che incontreremo». Ma intanto i renziani di Italia Viva scaldano i motori e a Treviso presentano il loro candidato presidente. E' Daniela Sbrollini, 48 anni, due legislature trascorse alla Camera e poi, alle politiche del 2018, senatrice nella circoscrizione del Veneto. Con la fondazione di Italia Viva decide il 18 settembre 2019 di lasciare il Pd e di aderire al neonato gruppo parlamentare. Di Treviso all'appuntamento con la senatrice si parla poco, se non attraverso un accenno al recente focolaio Covid delle ex caserme Serena che ha riacceso il dibattito sull'immigrazione. «Gli immigrati ci stanno dentro da tempo - spiega - dire che gli sbarchi ci portano il virus è da irresponsabili. Semmai servono più controlli e far funzionare il sistema sanitario trevigiano per attivare la prevenzione».

I VOLTI

I nomi caldi dei renziani per le prossime regionali restano coperti. Ma i due coordinatori provinciali del partito dovrebbero entrarne a fare parte a pieno titolo. Si tratta di Martina Cancia e Jacopo Lodde. La Cancian è assessore a San Biagio, Jacopo Lodde è psicoterapeuta e allenatore di basket. Sono stati eletti rispettando la formula della rappresentanza di genere e del ticket, con un chiaro intento di proporre volti nuovi e non legati alla vecchia politica. Cancian e Lodde hanno seguito in questi mesi la strutturazione del partito, con lo sviluppo dei comitati territoriali e il coordinamento tra le diverse realtà comunali di area. Il nome di Lodde, nel capoluogo, non passa certo inosservato: molto amico di Manildo, si era candidato nella lista dell'ex sindaco alle ultime comunali, non venendo però eletto.

L'OBIETTIVO

«Noi siamo qui per iniziare a costruire qualche cosa da offrire ad un elettorato che non si affascina dei radicalismi del candidato Pd, uno che dice no anche ai grandi contenitori sportivi in regione» dice il coordinatore provinciale che, stuzzicato sul tema dell'autonomia spiega che «è una politica della Lega quella di spararle grosse, creare illusioni e poi dire che l'autonomia non si fa perché il governo non la vuole. Prima c'era la scusa dei grillini che non la tolleravano, adesso chiede materie e competenze al limite della costituzionalità. Ma se c'è un progetto per dare ai veneti più risorse e più servizi sul territorio noi ci saremo».

de.bar.

