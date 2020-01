IL CAMBIO

TREVISO «Il primo obiettivo è quello di far emergere, nei prossimi anni, il lavoro del cda come squadra. Ultimamente era tutto troppo incentrato sulla figura del presidente. Non voglio criticare, ognuno imposta il lavoro come meglio crede. Ma io punto più sull'impegno della squadra». Mauro Michielon, al termine del primo consiglio d'amministrazione del nuovo corso dell'Israa che lo ha nominato presidente (Giuseppe Biviano vice, poi Mauro Carraro, Andrea Duodo e Ivonne Tordini) , attinge a piene mani alla sua esperienza tra tratteggiare le nuove strategie dell'ente: «Ovviamente il primo risultato sarà mantenere quanto è stato fatto di buono, ed è tanto. L'Israa offre servizi di qualità ed è riuscita a contenere le rette e rendere più moderne le strutture. Ma le prossime settimane le useremo per studiare e capire, io non ho soluzioni e verità in tasca. Andremo a visitare tutte le parti che compongono la macchina, a parlare con gli operatori».

PRUDENZA

E sul tema delicato del cohousing è prudente: «Prima di parlare voglio vedere le cifre, ma non parto certo dall'idea che quanto fatto prima sia tutto da buttare, anzi. La nostra sfida sarà quella di intercettare le esigenze e proporre soluzioni. E partiamo dal concetto che chi è dentro le strutture Israa è ben assistito. Dobbiamo iniziare a preoccuparci di chi sta fuori e quella dell'assistenza a domicilio è di certo la strada giusta».

IL SALUTO

Luigi Caldato, presidente uscente salutato da tanti consiglieri comunali di opposizione che non hanno per nulla condiviso l'avvicendamento, fa un piccolo bilancio di un'avventura durata sette anni. Elenca i risultati raggiunti: i lavori nelle sedi al cohousing, l'aumento degli anziani assistiti (da 1300 a 1900) e del personale ( da 554 unità del 2013 a 612 del 2019), il bilancio in attivo, con una disponibilità di cassa di fine esercizio passata da 4.981.249 del 2014 euro a 6.932.559 del 2019 nonostante gli investimenti, anche corposi, fatti per trasformare Borgo Mazzini in una cittadella a misura d'anziano. Caldato evita di alimentare ulteriormente le polemiche degli ultimi giorni, ma lancia un appello all'unità per fronteggiare i grossi problemi dei prossimi anni. E invita a superare le divisioni. Un messaggio di distensione. «L'invecchiamento della popolazione è il tratto distintivo della nostra società sino al 2050 - osserva - di fronte a questa rivoluzione demografica, se non vogliamo esserne schiacciati, è necessario superare le divisioni, di ogni tipo, non cadere in tentazione per ogni pretestuosa polemica e rimboccarmi insieme le maniche per realizzare un mondo migliore per chi da oggi al 2050 avrà bisogno di aiuto, di assistenza, di sostegno. Un mondo articolato di servizi quanto sono i diversi bisogni che la popolazione anziana esprime, dall'assistenza alla persona non autosufficiente alla solitudine, dalla demenza alla sicurezza, dalla salute al diritto ad un fine vita dignitoso».

Paolo Calia

