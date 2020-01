Israa, la Provincia lancia Michielon per la presidenza

LE NOMINE

TREVISO La provincia, proprio l'ultimo giorno del 2019, ha deliberato: Mauro Michielon, ex assessore al sociale di Treviso, sarà il suo rappresentante nel nuovo consiglio di amministrazione dell'Israa. Il nome si aggiunge ai due già indicati quasi due anni fa da Ca' Sugana, ancora dal sindaco Giovanni Manildo in una delle sue ultime decisione prima della fine del mandato: Andrea Duodo, commercialista trevigiano, e Ivonne Tordini, già assessore proprio a Ca' Sugana tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta. Nomi confermati anche dall'attuale primo cittadino Mario Conte. A completare le ultime due caselle ci ha pensato l'Usl 2 mercoledì, completando così la squadra da cinque membri del prossimo cda. Come previsto sono stati indicati Mauro Carraro e Giuseppe Biviano, ex preside dell'istituto Turistico e primo dei non eletti della lista Gentilini/Zaia alle ultime elezioni comunali. Entrambi dati per molto vicini al sindaco Conte, andranno a saldare un legame sempre più stretto tra l'istituto e Ca' Sugana. Ora che anche l'Usl si è pronunciata, il nuovo consiglio dell'Israa si riunirà per indicare il presidente. Molto probabilmente la riunione verrà fissata entro la fine del mese, forse già la prossima settimana. Scontata la nomina di Michielon, che potrà così mettere a frutto l'esperienza accumulata negli anni da assessore nella giunta guidata da Gian Paolo Gobbo. L'incarico del nuovo cda durerà 5 anni e potrà essere riconfermato solo una volta.

IL CAMBIO

Michielon quindi è destinato a prendere il posto attualmente occupato da Luigi Caldato, presidente che comunque lascia un buon ricordo e un discreto numero di opere portate a termine. Per molto tempo ha cullato la possibilità di essere riconfermato ma poi, nella Lega, ha prevalso l'ala propensa a un cambiamento totale. A Caldato, i falchi del Carroccio, impuntano un'eccessiva vicinanza col centrosinistra, anche se i rapporti con l'attuale amministrazione sono sempre stati molto buoni.

IL NODO

Ma molto hanno anche pesato i progetti legati al cohousing, quella politica dei mini-alloggi destinati ad anziani autosufficienti che invece non è piaciuta per niente a una parte della Lega. Alcuni consiglieri comunali gli contestano gli eccessivi costi a carico degli ospiti. Nelle ultime riunioni di maggioranza il suo operato è stato fortemente messo in discussione e a nulla sono valse anche le difese di Conte. Anche senza l'ingresso di Michielon nel cda, il suo destino come presidente dell'Israa sarebbe stato comunque a rischio.

Paolo Calia

