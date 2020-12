IL CASO

CASTELFRANCO L'Istituto oncologico veneto di Castelfranco è chiamato a dare una mano all'ospedale di Montebelluna accogliendo nelle proprie sale operatorie una parte dei pazienti non contagiati dal coronavirus. Anche qui, però, si è costretti a fare i conti con il Covid. Il virus ha colpito 6 operatori dello Iov, tra medici, infermieri e oss. Si aggiungono ai 6 che erano già risultati positivi a fine novembre. Ad oggi non ci sono focolai all'interno della struttura. Non sono state registrate positività tra i pazienti. Ma l'allerta resta massima. «In questo momento abbiamo 6 operatori positivi a Castelfranco fa il punto Giuseppina Bonavina, direttore sanitario dello Iov non ci sono focolai: i contagi continuano a emergere a macchia di leopardo. È la caratteristica che stiamo vedendo in questa seconda ondata: la maggior parte dei casi di positività è legata a contatti esterni e domiciliari. A livello organizzativo è richiesta tanta pazienza al personale che rimane in servizio. La collaborazione, comunque, è massima, nonostante questi dieci mesi di stress non indifferente».

Nel distretto di Asolo l'unico ospedale di riferimento per il Covid resta quello di Montebelluna. Castelfranco rimane interamente inquadrato come Covid-free. Proprio da domani, però, la sede dello Iov aumenterà il proprio sostegno iniziando a eseguire interventi di chirurgia ortopedica su pazienti non positivi che a causa dell'emergenza coronavirus non possono essere operati a Montebelluna. La situazione è complessa. A Montebelluna ormai si contano quasi 2mila interventi di ortopedia in coda, tra protesica, artroscopia, chirurgia della mano e così via. «In questo periodo ribadiscono dall'Usl della Marca si fanno solo interventi chirurgici urgenti, oncologici, politraumi e fratture per emergenze in atto». Negli ultimi tempi è stato complicato garantire anche questi. L'equipe medica dell'Ortopedia di Montebelluna è stata di fatto dimezzata: 6 medici su 14 sono risultati positivi. Ora quattro sono rientrati: si attendono gli altri due. Nel frattempo parte delle operazioni per fratture al femore sono state spostate a Treviso. E da domani entrerà in gioco lo Iov, che da una parte consentirà al Ca' Foncello di concentrarsi sui propri pazienti e dall'altra andrà ad alleggerire i carichi di lavoro nell'ospedale di Montebelluna. Verranno trasferiti a Castelfranco solo i pazienti che necessitano di un intervento chirurgico negativi al coronavirus. Ma il risultato non cambia. Sono previste tre sedute operatorie alla settimana. Nei giorni scorsi l'Usl ha portato a Castelfranco i letti e tutti gli strumenti per gli interventi di ortopedia. Adesso si può partire.

In tutto ciò, però, non si placa la polemica sul sovraccarico sul fronte Covid dell'ospedale di Montebelluna, che ieri è arrivato a contare il ricovero di 97 pazienti positivi (quattro in Terapia intensiva) e che conta anche 29 infermieri e 18 operatori in isolamento a casa perché a loro volta contagiati o contatti di positivi. Lunedì il gruppo del Pd, con in testa Laura Puppato e Silvio Tessari, consigliere e medico, ha evidenziato tutte le difficoltà direttamente davanti all'ospedale. Ma per il sindaco Elzo Severin, anche lui medico, si è trattato di un allarmismo esagerato. «Spiace molto che in una situazione di emergenza ci sia chi fa speculazioni che non trovano fondamento nella realtà mette in chiaro se è innegabile che la situazione sia complessa e che anche il personale dell'ospedale San Valentino, espressamente dedicato ai malati di Covid per tutta l'area ex Ulss 8, in questo periodo è sotto pressione, vanno smentite però le voci che parlano situazione critica e ingestibile». Il primo cittadino si è confrontato con i primari della Medicina e della Pneumologia, Raffaele Pesavento e Riccardo Drigo. «Mi hanno rassicurato sul fatto che non esiste alcuna carenza di dispositivi di protezione riservati al personale medico-sanitario», sottolinea. Un'affermazione, questa ultima, condivisa anche dall'Anaao Assomed, il sindacato dei medici. «E non corrisponde affatto al vero che i pazienti vengano rimandati a casa per carenza di posti o impossibilità di assistenza» continua Severin. Oltre all'aiuto dello Iov, infine, questa settimana l'Usl chiuderà il programma per l'assunzione di 30 infermieri da destinare proprio a Montebelluna, dove è già stato integrato un medico infettivologo di Treviso, che presto sarà raggiunto da un altro specialista.

