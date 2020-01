Investita da un pirata: i vigili cercano testimoni

LE RICERCHE

TREVISO Investimento sulle strisce in varco Manzoni: è caccia al pirata. Al setaccio le telecamere del quadrante nella speranza di trovare indicazioni utili. «Purtroppo nessun testimone al momento si è fatto vivo» spiegano le forze dell'ordine. Mercoledì intorno alle 15 un'anziana che attraversava sulle strisce pedonali in direzione piazzale Burchiellati è stata investita da un'auto che dal Put è entrata a varco Manzoni. Il conducente è scappato senza prestare soccorso alla donna. La pensionata, C.V., 80 anni, ha fornito alcuni dettagli prima di essere ricoverata d'urgenza al Ca' Foncello per una frattura al femore. La zona è coperta da occhi elettronici: i vigili stanno scorrendo le immagini per cercare di avere nuove informazioni sull'accaduto. «Tutte le immagini sono state salvate in quanto sicuramente il veicolo è transitato sotto le telecamere di largo Manzoni - spiega Andrea Gallo, comandante della polizia locale -. Risentiremo la signora coinvolta appena tornerà a casa perché potrebbe non aver visto benissimo il colore del veicolo in quanto non vi sono veicoli simili a quelli segnalati dalla signora investita. Purtroppo fino ad ora nessun testimone si è fatto vivo». L'anziana stava attraversando sulle strisce che dai passeggi del Put immettono in porta Manzoni. L'auto in corsa l'ha urtata lateralmente facendola rovinare sull'asfalto. Improbabile ma non impossibile che il conducente non si sia accorto di nulla: la signora è stata subito soccorsa da alcuni passanti e poi medicata e trasportata all'ospedale. Poichè però il colore indicato dalla ricostruzione fornita dalla donna non trova riscontri nei video delle telecamere di sicurezza, i vigili intendono risentire l'anziana una volta dimessa dal Ca' Foncello. La speranza è comunque quella che qualche passante chieda di essere sentito in centrale, per ricostruire l'accaduto. I vigili rinnovano l'invito a contattare il comando di via Castel d'Amore a chi abbia possa fornire informazioni utili.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

