L'INTERVENTO

TREVISO A due mesi dalla riapertura, la ristorazione trevigiana rialza la testa. «Nei locali che hanno investito in sicurezza i dati stanno risalendo velocemente. C'è un avvicinamento sensibile al fatturato dell'anno scorso». C'è motivo di sperare grazie alla fascia del cosiddetto street time, l'aperitivo e il dopocena, vere colonne della ripartenza. «Flessibilità investimenti in sicurezza hanno senza dubbio pagato» chiarisce Dania Sartorato. La presidente Fipe Treviso fa la foto dell'andamento dopo l'uscita del viceministro Castelli sui ristoranti. «Penso sia stata male interpretata, forse è una frase uscita male. Ma credo l'intento fosse di dire che chi ha saputo reinventare ed essere flessibile ha pagato meno lo scotto della crisi». I dati sono trimestrali, il definitivo ad agosto. Ma la situazione sembra in netta risalita.

IL TREND

«La ristorazione rimane uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Ma se all'inizio della riapertura integrale il risultato era disastroso, ora le cose non sono più così. Ci sono volute delle settimane perché il cliente riacquistasse un po' di coraggio. Dopo il 18 maggio le perdite erano nell'ordine del -60% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel secondo mese dopo il lockdown c'è stata un sensibile assottigliamento di questo delta». Un dato incoraggiante, considerato che si tratta di turismo interno. «Proprio così. La categoria continua a risentire pesantemente di tutto il catering bloccato. Rimaniamo una categoria che a livello nazionale si esprime nell'ordine del -40%. Ma a Treviso stiamo risalendo per fortuna. C'è un avvicinamento sensibile del fatturato a quello dell'anno scorso»

UNA SFIDA VINTA

«I locali che hanno investito tantissimo in safe and clean e in tecnologia per gli ordini. Il costo di base è maggiore per tutti, il dispendio di tempo ed energie non da poco, ma i risultati si vedono. Vincente si è rivelata anche la maggiore flessibilità nell'orario di apertura e l'abolizione temporanea del giorno di chiusura». Cosa pensa di quanto accaduto ai gestori del Sunset e alle seguenti polemiche? «Purtroppo se c'è un'ordinanza di chiusura e non viene rispettata, non si può farla franca. Cantar vittoria con i dati delle impennate non è conveniente, bisogna richiamare tutti al rispetto delle regole. Gli attuali gestori non sono associati nostri: credo che anche in termini di approccio e di modalità gli associati abbiano tratto vantaggio». E' difficile la sintesi tra salute pubblica e bisogno di lavorare? «In questa pandemia forse più che in altre situazioni la scala delle priorità ha dimostrato una difficoltà a trovare sintesi adeguate. Chi spingeva di più per salvaguardare la salute, chi l'economia, chi invece tentava di salvaguardare un minimo di coesione sociale. Sarebbe semplice, come rappresentante di categorie economiche, (quello dei pubblici esercizi e della ristorazione in particolare, è stato uno dei settori particolarmente colpiti) affermare che va salvaguardata l'economia e quindi insistere sulla necessità di alleggerire tutte quelle precauzioni che sono poste a tutela della salute. Ma sarebbe un messaggio che, se anche accarezza il desiderio di molte imprese, rischia concretamente di portare tutto il sistema ad una nuova chiusura. L'emergenza sarà ancora lunga». Voi avete fatto formazione per cercare di far lavorare i locali in ottemperanza alle regole di sicurezza. «Fipe Confcommercio di Treviso, con tutte le difficoltà del caso, ha lavorato per creare una task force tra gli organi di controllo per garantire da un lato l'applicazione effettiva delle precauzioni previste a tutela della salute, dall'altro per garantire alle imprese la possibilità di aprire. Abbiamo scelto la via della concretezza perché il nostro settore deve vivere nel rispetto delle regole».

Elena Filini

© riproduzione riservata

