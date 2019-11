Invalida trova i ladri armati in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEMOGLIANO È uscita di casa per una manciata di minuti, il tempo di salire al piano di sopra a vedere come stava un vicino, costretto a letto dalla malattia. Quando ha aperto il portoncino, si è ritrovata davanti i due ladri che si erano intrufolati nell'appartamento, armati di un coltello. Un trauma, uno spavento fortissimo che non passa: Paola Scapolan, pensionata di 60 anni di Mogliano, ha trascorso una lunga, sofferta notte insonne, dopo che venerdì pomeriggio si è ritrovata due malviventi in salotto.IL RACCONTO«Sono ancora...