INTERVISTA AL CANDIDATO TREVISO Gli oggetti di casa raccontano una storia blasonata.

INTERVISTA AL CANDIDATOTREVISO Gli oggetti di casa raccontano una storia blasonata. Quella dei principi Pignatelli della Leonessa di Monteroduni. Figlia di un magistrato napoletano, nipote di un procuratore della Repubblica, avvocato, Carla Condurso, 48 anni, candidata per il Popolo della Famiglia, ha respirato da subito nobiltà e passione per la giurisprudenza. Cresciuta in una famiglia aristocratica e conservatrice, in mezzo ad oggetti belli, vive nella quiete di un immenso appartamento nel centro storico, tra ricordi e pezzi preziosi. Ma...