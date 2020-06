LA DECISIONE

TREVISO La rivolta dei richiedenti asilo dopo la conferma di due casi di coronavirus nel centro dell'ex caserma Serena finisce in Parlamento. A portarcela è Massimo Candura, senatore trevigiano della Lega, che chiede conto ai ministri dell'Interno e degli Esteri. «Ho presentato un'interrogazione ai ministri Luciana Lamorgese e Luigi Di Maio perché chiariscano come si è giunti agli inaccettabili incidenti della scorsa settimana nell'ex caserma Serena, promossi da alcuni immigrati che non volevano sottoporsi a tamponi e relativa quarantena spiega Candura in stretto raccordo con il sindaco Mario Conte, chiediamo al governo di spiegare come sia stata possibile la propagazione del virus nel sito, attribuita ad oggi all'incauto comportamento di un mediatore culturale di ritorno dal suo paese che non avrebbe rispettato nessuna misura di quarantena, e di sapere come vorrà affrontare la crisi sanitaria e di ordine pubblico nell'area interessata, dove gravitano oltre 300 soggetti stranieri». «Non pensino aggiunge di scaricare sulle città coinvolte e sui cittadini residenti quello che sembra essere sempre più un loro completo fallimento, sia nella prevenzione che nel contenimento tanto delle proteste quanto dei contagi».

Intanto ieri dall'Usl della Marca è arrivata una buona notizia. Nell'ex Serena non ci sono altri casi di Covid-19. Il secondo giro di tamponi ha avuto un esito completamente negativo. Al momento restano confermate solo le prime due positività: il virus ha colpito un giovane operatore della società che gestisce il centro, originario del Pakistan, rientrato in Italia pochi giorni prima di sviluppare i sintomi della malattia, e un migrante di 34 anni proveniente dalla Nigeria, ad oggi asintomatico. Entrambi sono ricoverati in isolamento nell'unità di Malattie infettive dell'ospedale di Treviso. Restano in isolamento all'interno dell'ex caserma anche i due compagni di stanza del 34enne. I loro tamponi sono risultati negativi, ma l'azienda sanitaria ha preferito tenerli monitorati in via precauzionale.

Venerdì scorso la task force dell'Usl aveva provato a trasferirli nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto per far loro ultimare qui la quarantena preventiva. Proprio mentre stavano per uscire dal centro, però, una ventina di migranti avevano fatto scoppiare una rivolta accerchiando i medici, facendo cadere a terra una dottoressa e costringendo il gruppo a rifugiarsi per mezz'ora nella guardiola, mettendo degli armadi contro la porta per evitare che qualcuno riuscisse a entrare. Solo l'intervento delle forze dell'ordine aveva consentito al personale di uscire e di mettersi al sicuro attraverso un cordone sanitario. Alla fine però oltre alla positività dell'operatore e del 34enne, tutti gli altri erano risultati negativi. L'altra buona notizia è che ieri non è stato registrato nessun nuovo contagio da coronavirus in tutta la Marca. Sono esattamente 137 i trevigiani che oggi stanno combattendo contro l'infezione da Covid-19. E il numero è in costante calo.

Mauro Favaro

