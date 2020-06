LE REAZIONI

TREVISO La Lega, sul caso Veneto Uno, ha presentato un' interpellanza parlamentare con primo firmatario il deputato trevigiano Dimitri Coin e materialmente redatta da Ingid Bisa. Chiede perché un contributo prima suddiviso per tutte le emittenti radiofoniche che dimostravano di fare informazione e attività culturali di interesse generale, adesso venga dato sostanzialmente a un solo soggetto. È solo uno dei tanti fronti aperti a difesa dell'ultima radio cittadina: anche Forza Italia e FdI si stanno muovendo. E il mondo della cultura si è mobilitato. Il maestro Giorgio Sini ha inviato una lettera la Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere giustizia: «L'ipotesi della chiusura di Radio Veneto Uno purtroppo è reale - sottolinea Sini dopo aver ricordato quanto fatto per la musica classica - ho compreso che la gravità di ciò è voluta dall'Ufficio per il Sostegno all'Informazione e all'Editoria che, dopo oltre vent'anni anni, all'improvviso, non riconosce più il valore di un' emittente che svolge attività di informazione di interesse generale con nobile professionalità, la cui soppressione avrebbe come conseguenza la perdita di posti di lavoro di giornalisti e musicisti. Mi sono rivolto a Lei perché ho letto le Sue parole l'informazione è presidio di Democrazia e mi è ben nota anche la Sua grande passione per la musica classica».

FIRMATARI

«Sono pronto a sostenere Radio Veneto Uno in ogni sede - precisa il sindaco Mario Conte - tra informazione e orchestra svolge un servizio fondamentale per la comunità. Ha sempre dimostrato una grande sensibilità nel trattare i temi del nostro territorio. Intanto sono pronto a firmare qualsiasi petizione». La solidarietà a Radio Veneto Uno unisce destra e sinistra: «È una voce del territorio da salvaguardare - dice Stefano Pelloni, capogruppo del Pd in consiglio comunale - chi lavora per diffondere la cultura deve essere salvaguardato». Stefano Pezzo (Lista Manildo): «Questa radio fa parte della mia giovinezza e adesso si distingue per la sua attività culturale. Poi è l'unica ad avere un'orchestra sinfonica di altissima qualità. Merita sicuramente di essere aiutata».

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA