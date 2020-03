LA DISCUSSIONE

TREVISO C'è chi nei social li vorrebbe prendere a colpi di fionda o chi parla di cecchinarli. Ma c'è anche chi ha provato a passare alle vie di fatto investendo di insulti isolati runner sorpresi a correre attorno alla città o lungo la Restera. E ormai qualcuno inizia ad avere paura: «Si sta scatenando una campagna d'odio». I pressanti inviti a restare a casa ripetuti ossessivamente da medici, autorità e personaggi noti stanno, purtroppo, provocando anche delle conseguenze imprevedibili: qualche testa calda li sta prendendo troppo sul serio. I cretini abbondando e il confine tra l'insulto e l'aggressione diventa sempre più labile. Il messaggio però va dato: restare a casa ferma il contagio. E il sindaco Mario Conte intende ribadirlo anche con atti concreti: da oggi partiranno i posti di blocco della polizia locale per controllare tutti quelli che verranno trovati in giro, runner compresi.

È stato il governatore Luca Zaia il primo a lanciare severi moniti verso chi non rinuncia alla propria corsetta nemmeno in tempo di crisi ma, ovviamente, ha sempre duramente condannato ogni tipo di eccesso. E se chiede la modifica del decreto dove si consente l'attività all'aperto e sanzioni più severe per chi viene sorpreso in tuta e scarpette, ancora maggiore severità pretende verso chi si diverte a distorcere il senso di semplici inviti al buon senso. Il sindaco Conte segue la stessa linea: «Non posso tollerare nessuna violenza verbale e men che meno fisica. Guai a scatenare una caccia all'uomo, guai a chi distorce i messaggi di questi giorni e se la prende con chi corre, attività permessa da un decreto purtroppo troppo fumoso. Faccio però appello al senso di responsabilità di tutti: prendiamoci cura di noi stessi, pensiamo a quello che possiamo fare noi. Agli altri ci penseranno il sindaco e le forze dell'ordine».

Altro personaggio a intervenire sull'argomento è Riccardo Pittis, indimenticato capitano e bandiera della Benetton Basket. Dal suo profilo Facebook lancia una riflessione sull'opportunità di restare in casa, di evitare ogni tipo di allenamento all'aperto stimolando molto così commenti, qualcuno a dir poco sopra le righe. «Purtroppo - osserva - mi rendo conto che i cretini siano sempre in agguato e si dovrebbero controllare le parole. La situazione però è drammatica e la gente esasperata. Tutte le persone in prima linea in questa guerra come dottori e infermieri, stremati dalla fatica continuano a pregarci di stare a casa per non aggravare una situazione già di per se disastrosa. Anche gli scienziati dicono che l'unico modo per non diffondere il virus e stare a casa: trovo a dir poco inconcepibile che alcune persone non capiscano che andando a farsi la loro corsetta quotidiana, come se nulla fosse, legittima tutte le teste bacate a pensare che se lo fanno loro allora possono andare tutti a fare due passi. E così la gente non sta in casa. Abbiamo la necessità tutti di fare qualcosa e di dare il buon esempio. Quindi mi dispiace che dei cretini minaccino le persone che corrono, perché oltretutto la legge glielo permette. Però chiedo una cosa a quelli che corrono: avete voglia di fare un piccolo sacrificio anche voi e rinunciare ad un vostro piacere della vita, così come noi tutti stiamo rinunciando ai nostri? Possiamo per una volta giocare di squadra e vincere assieme?».

Intanto, con l'avvicinarsi del weekend, il sindaco Conte annuncia una stretta nei controlli: «Da domani (oggi ndr) la polizia locale farà posti di blocco per verificare le auto in circolazione, capire se hanno motivo di andare in giro. E verranno fermate anche le persone che circolano a piedi. Saranno dei controlli a tappeto. Si va in giro solo se si ha un motivo valido. L'invito è sempre lo stesso: state a casa».

Paolo Calia

