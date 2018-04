Insolvenza fraudolenta Panto citato a giudizio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO L'ex patron di Antenna Tre Nord Est a giudizio per insolvenza fraudolenta. A portarlo davanti al giudice sono due agenti commerciali, padre e figlio, che lavoravano per la Dinamo srl, società di raccolta pubblicitaria e vendita di spazi televisivi finita in liquidazione. Thomas Panto, in qualità di legale rappresentante di Dinamo e all'epoca dei fatti di Antenna Tre Nord Est, società capogruppo garante (ora passata di proprietà a Teleradio Diffusione Bassano), non avrebbe pagato quanto pattuito ai due agenti che vantavano...