Insieme a Candy per la casa intelligente

L'ACCORDORONCADE Forni, lavatrici, frigoriferi intelligenti e dotati di intuito, in grado di consigliare la ricetta migliore per la cena o il lavaggio più efficace del bucato. È la nuova casa smart immaginata da Candy e H-Farm: il marchio dell'elettrodomestico bianco e la piattaforma trevigiana delle nuove tecnologie digitali si alleano per sviluppare le innovazioni dell'Internet of things (oggetti di uso comune connessi e in grado di scambiare informazioni on line) e altre soluzioni tecnologiche applicandole ai vari apparecchi domestici....