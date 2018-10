«Inseguiti come topi poi quelle pugnalate»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MATTANZATREVISO «Ci inseguivano come fossimo topi e ci hanno aggredito uno dietro l'altro. Io ho ricevuto 5 coltellate: sono vivo per miracolo». Stefan Bagrin trattiene a stento le lacrime mentre posa un mazzo di fiori sul marciapiede dove è morto il suo amico Igor Ojovanu, 20 anni appena, raggiunto da un fendente letale alla schiena sabato sera in Largo Molino a Fontane di Villorba. Doveva essere una festa, l'addio al celibato di Ion Bagrin, fratello maggiore di Stefan, ma la serata si è trasformata in una mattanza. Igor è morto,...