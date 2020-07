INNOVAZIONE

TREVISO L'emergenza coronavirus li ha di fatto portati a trasformarsi da rivenditori a produttori. Se è vero che la crisi offre anche delle opportunità, alla Ica System di Castagnole non se lo sono fatti ripetere due volte. Dopo il lockdown, l'azienda già leader nel settore dei prodotti per la pulizia e l'igienizzazione ha messo a punto una nuova linea di sanificatori per ambienti e superfici: la iSanity. «Quando è esplosa l'emergenza sanitaria ci siamo ritrovati ad aver venduto in due giorni tutti e 90 i sanificatori che avevamo a disposizione -spiega Nicholas Durante, 22 anni, brand manager dell'azienda- in quel momento i produttori non avevano i mezzi per far fronte a tutte le richieste. E così ci siamo organizzati per dare risposte in modo diretto. Prima con le colonnine in alluminio per il gel igienizzante. Poi con i sanificatori». Per l'azienda, che conta otto sedi e un fatturato di 40 milioni di euro, è stato un ulteriore passo in avanti. Sono stati investiti quasi 100mila euro per far subito partire la catena di produzione.

ISPIRATI DALLA NASA

Una parte dei 210 lavoratori si è concentrata sul nuovo fronte. E il progetto ha preso corpo. Il lancio è avvenuto nel pieno dell'emergenza sanitaria. «Quando siamo partiti dovevamo ancora definire il design finale del prodotto -rivela Durante- ma in poco tempo abbiamo risolto ogni nodo, ottenendo tutta la documentazione necessaria e arrivando in poco tempo ad allestire e vendere 1.700 macchine». I sanificatori sono stati sviluppati sulla base di una tecnologia di nuova generazione in grado di eliminare fino al 99% di virus e batteri, nata da una ricerca a livello di aerobiologia e biotecnologia durata un decennio. Lavorano con la luce Uv, generata da una lampada alogena, e con il biossido di titanio. Il sistema di sanificazione dell'aria e delle superfici, che utilizza un'avanzata ossidazione fotocatalitica, è stato mutuato direttamente dai laboratori aerospaziali della Nasa. «Questa tecnologia non si basa sull'uso di filtri o purificatori -specificano dall'azienda- ma sulla produzione di una coltre di ossidanti che sanificano le superfici e l'aria eliminando gli inquinanti. Oltre a essere innovativo, il processo è del tutto naturale: assomiglia all'effetto di un temporale».

BOOM DI VENDITE

In tempi di coronavirus le richieste non si sono fatte attendere: hotel, ristoranti, negozi, in particolare quelli di abbigliamento, e così via. Si sono fatti avanti marchi del calibro di Armani e Sermoneta. Sono stati ideati speciali armadi dotati di sanificatori per igienizzare gli abiti. Vale lo stesso discorso per le sale d'attesa degli ospedali e degli ambulatori. Ma ora si guarda anche ai camion. L'obiettivo è arrivare a stringere accordi con i produttori internazionali per montare le macchine direttamente sulle motrici. A partire da quelle che fanno linea tra l'Italia e i Paesi dell'Est Europa, oggi considerati ancora a rischio per i contagi da Covid-19. «I sanificatori possono essere montati direttamente nelle cabine -conclude Durante- ne esistono diversi tipi, in grado di coprire superfici più o meno grandi. Sono sostanzialmente dei mini-aspirapolvere che ripuliscono l'aria da virus e batteri e che, di conseguenza, diminuiscono il rischio di infezioni».

